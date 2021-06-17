20 ٪ زيادة ممارسة الجولف في الإمارات رغم كورونا

دبي (الاتحاد)

كشف كريس ماي الرئيس التنفيذي لشركة دبي للجولف، أنه رغم تحديات العام الماضي جراء جائحة كورونا، فإن ممارسة رياضة الجولف في المنطقة عموماً والإمارات على وجه التحديد في وضع إيجابي للغاية، فقد شهدت الأندية زيادة عدد حجوزات جولات الجولف بنسبة 20٪ منذ الإغلاق بسبب الجائحة.

وجاء حديث ماي، بالتزامن مع إطلاق سلسلة الدوري الإماراتي لهواة الجولف، الذي سيجمع بعض كبار صناع القرار في مجال الجولف معًا في منتدى الشرق الأوسط للجولف، والذي سيعقد ضمن هذا سلسلة الدوري الإماراتي لهواة الجولف المصغرة التي تنطلق الأحد في عقارات جميرا للجولف.

وقال: ستتم مناقشة الوضع الحالي للعبة في الشرق الأوسط مع أفكار حول كيفية الاستمرار في تطوير الرياضة مستقبلا، وعلى الرغم من الصعوبات التي تمثلها جائحة كوفيد-19، إلا أن الأندية في المنطقة كانت مزدهرة ويأمل ماي الاستفادة من الاهتمام المتزايد باللعبة خلال الفترة المقبلة.

أضاف ماي: هذا أمر إيجابي حقيقي لأننا شهدنا زيادة في عدد الأعضاء والجولات لذلك هناك بالتأكيد زيادة في الاهتمام بالجولف في المنطقة ولدينا فرص كبيرة للاستفادة في المستقبل وتطوير اللعبة حقًا.

وسينضم ماي إلى إسماعيل شريف، المدير الإداري في عقارات جميرا للجولف، ومارك تشابلسكي، رئيس ترون إنترناشيونال، وسيمون كوركيل، المدير التنفيذي للبطولة، فالكون وشركاه، وروجر دوثي، مسؤول الرعاية في بيرفورمانس 54، ونيك تاريت، الخبير في مجال الجولف لمدة 31 عامًا في الشرق الأوسط ومدير البطولة لسلسلة الدوري الإماراتي لهواة الجولف المصغرة، لمناقشة «وضع لعبة الجولف في الإمارات والشرق الأوسط في عام 2021». وقال ماي، الذي يشرف على الثلاثة عقارات في شركة دبي للجولف - نادي الإمارات للجولف ونادي خور دبي للجولف واليخوت وعقارات جميرا للجولف: أعتقد أنها فرصة رائعة لحضور هذه الأسماء لأن مناسبات كهذه لا تحدث بشكل كافٍ، لذا فقد أتاحت الفرصة للالتقاء ومناقشة بعض القضايا المهمة التي نواجهها جميعًا.