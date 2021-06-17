الجنيبي يمثل الإمارات في عضوية الاتحاد العربي لكرة القدم



معتز الشامي (دبي)

فاز عبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم ليمثل الإمارات في العضوية للدورة الانتخابية الجديدة 2021-2025، بعد جولة انتخابية ساخنة شهدتها الجمعية العمومية بمدينة جدة، حسم خلالها ممثل الإمارات مقعده بأغلبية الأصوات، فيما زكت الجمعية العمومية العربية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا للاتحاد لفترة رئاسية جديدة بين عامي 2021 - 2025، واحتفظ المصري هاني أبوريدة، عضو مجلس الفيفا عن قارة أفريقيا، من الاحتفاظ بعضويته في المكتب التنفيذي وعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم.

وعبر الجنيبي عن فخره بالتواجد ضمن كوكبة من القيادات الرياضية العربية، واعتزازه بتمثيل الدولة في هذا المنصب الخارجي الذي يراه تكليفا وليس تشريفا، يسعى خلاله إلى تسخير كافة قدراته وخبراته لتأكيد المكانة الإماراتية المتميزة في الاتحادات واللجان على كافة المستويات القارية والإقليمية والدولية.

وقال: خدمة الكرة العربية تحديداً تجعل المسؤولية مضاعفة خلال الفترة المقبلة لمواكبة التطلعات والآمال الكبيرة المعقودة على الاتحاد العربي الذي نهض باللعبة بشكل كبير منذ تأسيسه، ويسعى خلال الدورة المقبلة إلى مضاعفة الجهود وتحقيق النقلة المنشودة.

كما هنأ الجنيبي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بتزكيته برئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، الذي يقوم بخطوات رائدة ويتطلع وفق رؤية ذات آفاق واسعة للكرة العربية.