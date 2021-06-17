توموري من تشيلسي إلى ميلان

روما (أ ف ب)

تخلى تشيلسي الإنجليزي نهائياً عن مدافعه الشاب فيكايو توموري لصالح ميلان الإيطالي، بعدما لعب في صفوف الأخير على سبيل الإعارة منذ يناير الماضي، وذلك بحسب ما أعلن «روسونيري» الخميس.

وقال النادي اللومباردي: يُسعِدُ ميلان أن يعلن عن تفعيل خيار الشراء بشكل نهائي، وذلك بعدما فرض ابن الـ23 عاماً نفسه بقوة مع فريق المدرب ستيفانو بيولي بمشاركته في 17 مباراة منذ قدومه إليه معاراً من النادي اللندني.

ووقّع توموري مع وصيف بطل الدوري الإيطالي حتى يونيو 2025.

وبحسب بند الإعارة في عقده الأوّلي مع تشيلسي، يتوجب على ميلان أن يدفع 28 مليون يورو للنادي اللندني المتوج الموسم المنقضي بدوري أبطال أوروبا، إذا ما أراد تفعيل بند التعاقد معه نهائياً.

وبات توموري بالتالي ثاني أغلى صفقة لميلان منذ انتقال ملكية النادي إلى صندوق الاستثمارات الأميركي «إيليوت» في 2018، بعد البرازيلي لوكاس باكيتا الذي كلفه قرابة 40 مليون يورو في 2019.

وتتحدث التقارير عن اهتمام ميلان بلاعبَين آخرين من تشيلسي، هما المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، والجناح المغربي حكيم زياش.