قلوب الرياضيين في «خانة المساكين»

دبي (الاتحاد)

فرض احتياج كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك إلى زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، حسبما أكد طبيب المنتخب الدنماركي في بيان اليوم الخميس، حالة من الجدل مجدداً، حول أزمات القلب التي تضرب الرياضيين.

وتعرض الدنماركي إريكسن لأزمة كبيرة خلال مباراة فريقه أمام فنلندا، بأولى مباريات بطولة كأس يورو 2020 يوم السبت الماضي، بعد سقوطه وفقدانه الوعي. وتوقف المباراة لبعض الوقت، قبل أن تم إنعاشه واستكمال اللقاء بعد استبداله.

وأكد مورتن بوسن طبيب الدنمارك، أن إريكسن خضع للعديد من فحوص القلب المختلفة، وأنه يحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلب، وأن الجهاز بات ضرورياً بعد تعرضه لأزمة قلبية بسبب اضطرابات في ضربات القلب.

حالة إريكسن لم تكن الأولى حيث تعرض الهولندي دالي بليند مدافع أياكس أمستردام، لأزمة خلال مباراة فريقه أمام فالنسيا الإسباني في دوري أبطال أوروبا عام 2019، حيث شعر بدوار خلال اللقاء.

وخضع بليند لجراحة في القلب بنفس العام وتم تركيب جهاز تحت الجلد لعلاج اضطراب ضربات القلب لكنه سقط بعد ذلك خلال خوض مباراة ودية في أغسطس 2020 بعد توقف جهاز منظم ضربات القلب.

الإسباني روبن دي لاريد لاعب ريال مدريد السابق، تعرض لمشكلات في القلب وبعد فترة من العلاج عاد إلى الملاعب، لكنه اعتزل الكرة عام 2010، وعمره 25 عاماً فقط، كون النشاط الرياضي الكبير بات خطراً على قلبه المريض.

فيما عانى سامي خضيرة لاعب هيرتا برلين الألماني المعتزل بنهاية العام المنقضي. من عدم انتظام ضربات القلب قبل مباراة فريقه السابق يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2020 بدوري الأبطال، لكنه عاد واستكمل مسيرته بالملاعب، قبل أن يضع حداً لمسيرته بنهاية الموسم الجاري.

أما النيجيري نوانكو كانو توج بالميدالية الذهبية مع منتخب نيجيريا في دورة الألعاب الأولمبية عام 1996، لينضم إلى إنترميلان الإيطالي وبعدها تم اكتشاف معاناته من مشكلة في القلب، وأجرى على أثرها جراحة قلب مفتوح، ليكمل حياته بصمام في القلب حتى اعتزاله عام 2012.

وتوقفت صفقة انتقال التشيكي باتريك شيك لاعب ليفركوزن الألماني حالياً إلى يوفنتوس الإيطالي، بعد تألقه مع سامبدوريا، لأن الفحص الطبي أظهر معاناته من مشاكل في القلب، لكنها لم تكن خطيرة وبعد شهر من الفحوصات والمراقبة الدقيقة عاد إلى الملاعب مجدداً.

وأيضا كانت مسيرة الإسباني داني كارفاخال لاعب ريال مدريد مهددة بالخطر والاعتزال الإجباري، بسبب مرض في القلب، حيث أصيب بعدوى فيروسية في الغشاء المحيط بالقلب، مما نتج عنه بأزمة قلبية غاب بسببها عن المباريات لفترة، قبل أن يعود إلى اللعب من جديد.