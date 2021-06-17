بوتاس يتمسك بمرسيدس

برلين (د ب أ)

نفى فالتيري بوتاس، اليوم الخميس، التكهنات بأن فترة عمله كسائق في فريق مرسيدس، في سباقات فورمولا1، ستنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال بوتاس قبل انطلاق سباق الجائزة الكبرى الفرنسي: لم يقل أي شخص هذا، هذا غير صحيح، هذا الأمر ليس مبني على حقائق.

وأفادت العديد من التقارير إن البريطاني جورج روسيل، سائق وليامز الحالي، سيحصل على مكان السائق الفنلندي بوتاس، الذي كان وصيفاً لزميله بالفريق لويس هاميلتون في فئة السائقين في الموسم الماضي.

وقدم روسيل أداءً جيداً لفريق مرسيدس عندما شارك مع الفريق في الموسم الماضي، بعدما أصيب هاميلتون بفيروس كورونا.

وانضم بوتاس لفريق مرسيدس في عام 2017 خلفاً لبطل العالم نيكو روزبرج، ليكون زميلاً لهاميلتون، وفي السابق كان مثار تكهنات بأن لا توجد لديه فرصة أمام السائق البريطاني، الذي فاز بلقب بطولة العالم في كل موسم لعب فيه بوتاس مع مرسيدس ليرفع رصيد ألقابه إلى سبعة ألقاب.

وقال بوتاس: إنها نفس التكهنات في كل عام، هذا جزء من الرياضة. وأضاف بوتاس إنه لا توجد مفاوضات حتى الآن مع رئيس فريق مرسيدس توتو فولف ولكنها ستحدث.

وأنهى بوتاس آخر سباقين، بموناكو وأذربيجان، في المراكز التي لا تحصد أي نقاط ليحتل المركز السادس في ترتيب فئة السائقين.