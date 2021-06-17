«أبيض الشباب» يدشن مشواره بمواجهة جيبوتي

معتصم عبدالله (دبي)

اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لمنتخبات تحت 20 عاماً، التي تنطلق الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة وتستمر حتى السادس من يوليو المقبل بمشاركة 16 منتخباً، موعد مباريات الدور الأول والذي ينطلق الأحد ويستمر حتى 27 يونيو الحالي.

ويدشن «أبيض الشباب» مشواره في المشاركة المرتقبة الأحد بلقاء منتخب جيبوتي ضمن الجولة للمجموعة الثانية، على أن يواجه في الثانية منتخب طاجيكستان الأربعاء المقبل، ويختتم مشوار الدور الأول بلقاء المغرب السبت 26 يونيو. ورحب الاتحاد العربي لكرة القدم بمشاركة الرباعي السنغال، أوزبكستان، طاجيكستان، والنيجر، ضمن مجموعات كأس العرب لمنتخبات تحت 20 عاماً، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات مصر، النيجر، موريتانيا، والجزائر، والمجموعة الثالثة السنغال، لبنان، العراق، وجزر القمر، والمجموعة الرابعة تونس، اليمن، السعودية وأوزبكستان.

في المقابل، أبدى الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم اهتماماً متعاظماً بالمشاركة المرتقبة في كأس العرب والمواجهة الأولى أمام «أبيض الشباب»، وحظي لاعبو منتخب جيبوتي بزيارة مسؤولي وزارة الرياضة خلال التدريبات التي سبقت سفر المنتخب للعاصمة المصرية القاهرة.

ونقل الموقع الرسمي لاتحاد الكرة في جيبوتي تصريحات حسن محمد كامل سكرتير الحكومة المكلف بالرياضة، والتي حفز خلالها اللاعبين على تقديم الأفضل في المشاركة المرتقبة، وكشف عن إصدار الحكومة جوازات سفر «خدمية» للاعبي المنتخبات الوطنية أسوة بالمسؤولين الرسميين في الحكومة خلال مهام عملهم خارج جيبوتي، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية والقنصلية.

وتعد النسخة المقبلة، السابعة في تاريخ كأس العرب لمنتخبات الشباب التي انطلقت في المغرب عام 1983، وأقيمت الثانية في الجزائر عام 1985، والثالثة بالعراق عام 1989، والرابعة بالمغرب 2011، واستضافت الأردن منافسات النسخة الخامسة عام 2012، فيما أقيمت النسخة السادسة عام 2020 الماضي في السعودية، وتوج بلقبها منتخب السنغال منصة التتويج بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب تونس.