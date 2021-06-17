شباب الأهلي يبدأ رحلة «خليجي السلة» بـ «النصر»

علي معالي (دبي)

يبدأ فريق شباب الأهلي رحلة الدفاع عن لقب بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة، عندما يلتقي في السادسة والنصف مساء الغد مع نادي النصر السعودي على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، في افتتاح النسخة رقم 40 التي تشهد مشاركة 5 أندية وهي الأهلي البحريني والكويت الكويتي والشمال القطري، إضافة إلى شباب الأهلي والنصر، وهي الفرق أبطال الدوري لهذا الموسم في بلدانها.

وحقق شباب الأهلي لقب الخليج 3 مرات متتالية من 2015 حتى 2017، ثم تبعه نادي الشارقة بتحقيق لقبين متتاليين، 2018، و2019، لتصبح النسخ الـ5 الأخيرة إماراتية خالصة، وكان ناديا الوحدة والشباب سابقاً قد حققا اللقب الخليجي من قبل، لذلك سيقع على عاتق شباب الأهلي مهمة كبيرة في استعادته لقبه لتكون النسخة 40 هي الثامنة في تاريخ أندية السلة الإماراتية.

وفي هذه النسخة يوجد عدد من الفرق التي نجحت في تحقيق لقب الخليج من قبل، منها على سبيل المثال الكويت الكويتي الذي يتواجد للمرة الخامسة، والأهلي البحريني الذي يشارك في البطولة للمرة الثامنة في تاريخها، والشمال القطري الذي يشارك للمرة الثانية، ويخوض الشمال التحدي، ليس بصفته بطل الدوري في بلاده، ولكن بصفة الوصيف بعد اعتذار نادي الغرافة، في حين تشهد البطولة مشاركة ضيف جديد لأول مرة، وهو نادي النصر السعودي الذي يبحث لنفسه عن المكان المناسب بين فرق الخليج بعد تحقيقه لقب الدوري السعودي.

من جانبه، عبر سعيد عتيق مساعد مدرب فريق شباب الأهلي عن تفاؤله بالحالة الفنية والبدنية للفرسان، قائلاً: «المسؤولية ستكون مضاعفة على لاعبينا لاستعادة اللقب، وكذلك الحفاظ على البطولة في دولة الإمارات، بعد أن نجحنا خلال النسخ الـ5 الأخيرة في التتويج بها لنادي شباب الأهلي (3 مرات) ثم مرتان للشارقة».

وأضاف: «لعبنا 3 مباريات ودية في بطولة ودية جرت على صالة نادي الوصل أمام أكاديمية جيم والجيش السوري وهوبس اللبناني، وحققنا الفوز في مباراتين والخسارة في واحدة، وكانت فرصة مناسبة لمزيد من الانسجام بين كافة اللاعبين، خاصة أن الثنائي الأجنبي انضم للتدريبات بعد فترة من عودة اللاعبين المواطنين بسبب ظروف الإجازات السنوية الخاصة بالمحترفين».

يسبق مباراة شباب الأهلي لقاء الشمال القطري مع الأهلي البحريني، في الرابعة عصراً، في الدور التمهيدي للبطولة التي تستمر حتى 26 من الشهر الجاري.