كايو لوكاس: أبحث عن فرصتي مع بنفيكا

علي معالي (الشارقة)

يضع البرازيلي كايو لوكاس لاعب الشارقة السابق نفسه تحت تصرف مدرب نادي بنفيكا البرتغالي اعتبارا من أوائل الشهر المقبل بعد الراحة التي حصل عليها بعد انتهاء فترة اعارته لنادي الشارقة، ويبحث كايو بحسب تصريحات تم تداولها في صحف ومواقع في البرازيل والبرتغال عن إثبات كفاءته وجدارته بالتواجد ضمن صفوف نادي بنفيكا. وقال كايو لوكاس: «أرتبط بعقد مع نادي بنفيكا حتى 2023، وملتزم بعقدي، وأسعى إلى تأكيد قدراتي مع هذا الفريق وسأكون تحت تصرف المدرب في المران الخاص بالفريق اعتبارا من الشهر المقبل». ووصف كايو لوكاس العام المنتهي مع نادي الشارقة على أنه إيجابي، خاصة المشاركة في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، التي يتصدر فيها النادي المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وتأهل الفريق إلى دور الـ 16.

وقال: «أعتقد أنها كانت سنة جيدة لي مع كرة القدم وكان فريقي يستحق المنافسة على الألقاب المحلية وكانت المنافسة قوية للغاية في الدوري الاماراتي، وكنت سعيدا بالأداء».

وأضاف: «كان لدينا هدف أن نكون أبطالا، ولكن للأسف لم نتمكن من ذلك، لكننا كنا سعداء بنهاية العام، ونجحنا في أن ننهي الموسم بمرحلة مهمة للغاية على مستوى القارة الآسيوية وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للنادي، لذا أعتقد أننا حصلنا على فرصة جيدة على مستوى القارة، ومع بنفيكا أنوي من بداية الشهر في تقديم خدماتي وبذل أقصى جهد لمساعدة الفريق الممتد عقدي معهم حتى 2023».

من ناحية أخرى، ما زال الموقف قيد الدراسة في نادي الشارقة بشأن الاستفادة من خدمات هذا اللاعب في الموسم الجديد، لكن يبقى التفاوض والوصول لحلول وسط بشأن قيمة التعاقد والمقابل المادي قيد المناقشة والدراسة بين الشارقة وبنفيكا واللاعب.