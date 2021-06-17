راموس يذرف الدموع في مؤتمر الرحيل

مراد المصري (دبي)

لم يتمالك سيرجيو راموس نفسه وذرف الدموع خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن رحيله عن ريال مدريد الإسباني بعد 16 عاماً قضاها في صفوف الفريق حيث تداول المشجعون الفيديوهات والصور عند تلك اللحظة للتعبير عن حزنهم برحيل القائد الأسطورة.

وتحدث راموس في المؤتمر الصحفي، وقال: لن أقول وداعاً ولكن سأقول إلى اللقاء فيوماً ما سأعود إلى هنا «ريال مدريد» عاجلاً أم آجلاً وهذه هي أصعب لحظة في حياتي. وتابع: كنت أود أن أودع ريال مدريد بحضور الجماهير في الملعب وأشكر الرئيس والمدربين وزملائي وجميع العاملين في النادي وسيبقى ريال مدريد في قلبي دائماً.