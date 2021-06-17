«شطرنج مدرسي» بمواصفات عالمية في «إكسبو 2020»

دبي (الاتحاد)

قام ليونتكسو جارسيا مدير بطولة العالم للمدارس المزمع تنظيمها على هامش بطولة العالم للشطرنج في إكسبو 2020 بإشراف الاتحاد الإسباني للشطرنج، بزيارة لنادي دبي للشطرنج والثقافة، والتقى عضوي مجلس الإدارة سعيد يوسف وأمل العارف، ومحمد الحسيني المدير التنفيذي، ومحب سراج الدين السكرتير التنفيذي.

وشرح جارسيا هدف الاتحاد الإسباني من الاستفادة من تنظيم هذه البطولة في هذا التجمع الضخم، وحرصه على تقديم تجربة الاتحاد الرائدة في إدخال الشطرنج للمدارس بشكل تعليمي، كإحدى أدوات التعليم، وليس فقط لممارسة رياضة الشطرنج بالمدارس، كما قام بمناقشة عدة أفكار لدراسة إمكانية تعاون نادي دبي للشطرنج في دعم وتنظيم البطولة خلال فعاليات إكسبو 2020 في الجناح الإسباني، وكيفية مساهمة النادي في تنظيم عدد من الفعاليات الشطرنجية خلال فترة المعرض بالتعاون مع الاتحاد الإسباني للشطرنج.

من ناحية أخرى، بحث الدكتور عبد الله علي آل بركت رئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، مع الإسباني جارسيا، آفاق التعاون بين الطرفين خلال فعاليات إكسبو دبي، وقال الدكتور عبد الله آل بركت: نتطلع للتعاون الشطرنجي خلال فعاليات إكسبو دبي 2020، والاستفادة من كافة الخبرات المتاحة لمواصلة تطوير الشطرنج، وذلك وفقاً لأفضل الأساليب العالمية، وتم الحديث بشكل مطول عن تطوير رياضة الشطرنج في المدارس، وتمت مناقشة العديد من الأفكار عن الشطرنج وجودة الحياة والتأثير الإيجابي للشطرنج الذي ينعكس على الحياة الواقعية لممارسيه.

وأثنى آل بركت على التعاون الذي أبداه ممثلو الاتحاد الدولي والاستعداد للتعاون بشكل واسع وإيجابي مستقبلاً، مبيناً أن النادي يضم في صفوفه لاعبين موهوبين يمتلكون تصنيفات شطرنجية مميزة، إضافة إلى فوزهم بالعديد من البطولات الدولية والإقليمية، إضافة إلى وجود جيل من اللاعبين الجدد يتم العمل على تطويرهم للمستقبل.