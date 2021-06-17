جاتوزو يرحل عن تدريب فيورنتينا

لندن (د ب أ)

رحل جينارو جاتوزو عن منصب المدير الفني لفريق فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم بعد 23 يوماً فقط من تعيينه في المنصب.

وكان فيورنتينا قد أعلن تعيين جاتوزو «46 عاماً»، لاعب خط وسط المنتخب الإيطالي وفريق ميلان سابقاً، مدرباً للفريق في 25 مايو الماضي، لكن تردد أن جاتوزو ووكيل أعماله خورخي مينديز دخلا في خلافات مع النادي بشأن اللاعبين المسموح لجاتوزو بالتعاقد معهم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه يبدو أن إدارة فيورنتينا كانت توجه أنظارها إلى صفقات أصغر من التي كان يتطلع إليها جاتوزو ومينديز.

وذكر النادي الإيطالي في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت: نادي فيورنتينا والمدرب رينو جاتوزو قررا بالاتفاق المشترك، عدم المضي قدماً في الاتفاقات بينهما وبالتالي عدم بدء الموسم الكروي المقبل معاً.

وأضاف: النادي يعمل الآن على حسم اختياره للمدرب الذي سيقود الفريق إلى النتائج التي يستحقها النادي والمدينة.

وكان جاتوزو قد أقيل من تدريب نابولي في مايو الماضي، بعد إخفاق الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وبعدها تم الإعلان عن تعيينه مدرباً لفيورنتينا.

ولم يلعب فيورنتينا أي مباريات تحت قيادة جاتوزو، وقد شكل التغيير رقم 12 في قائمة مدربي الفرق الإيطالية خلال الصيف الحالي.

ويعد رحيل جاتوزو عن منصبه من بين الأسرع في الدوري الإيطالي، وذلك منذ رحيل مارسيلو بيلسا عن تدريب لاتسيو بعد يومين فقط من تعيينه، بعد أن أخفق النادي في الالتزام بالموعد النهائي المحدد من جانبه للتعاقد مع لاعبين، رغم تبقي ثمانية أسابيع في سوق الانتقالات.