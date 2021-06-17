التجديد لميسي يدخل مرحلة متقدمة





أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، ثقته الشديدة في إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كابتن الفريق سيمدد عقده الذي ينتهي بنهاية هذا الشهر.

وقال أثناء مشاهدة عرض لفيلم تسجيلي عن ميسي، أعدته القناة الثالثة بالتليفزيون الإسباني، إنه متأكد من أن البرغوث سيستمر لاعباً في الكامب نو.

وظهر في الفيلم التسجيلي عدد كبير من نجوم البارسا، ليتحدثوا عن زميلهم ميسي، ومنهم تشابي هيرنانديز وإنيستا وبيب جوارديولا ونيمار جونيور ورونالدينيو ولويس إنريكي ولويس سواريز وإرنستو فالفيردي.

وبعد الانتهاء من مشاهدة الفيلم التسجيلي، استمع لابورتا لأسئلة الحاضرين من محبي النادي الكتالوني، ورداً على سؤال بشأن مستقبل ميسي، وما إذا كان سيجدد عقده مع النادي أم لا، قال لابورتا: أنا متفائل جداً بالنسبة لتمديد عقد ميسي.. نحن في مرحلة متقدمة جداً.

وأضاف مبتسماً: لن أقبل من ميسي كلمة "لا"، في إشارة إلى إنه واثق تماماً من أن البرغوث سيجدد عقده مع نادي عمره.

واختتم لابورتا كلمته بقوله: أعتقد إن أحذية الكرة الخاصة بميسي، ستظل تطأ أرضية ملعب الكامب نو.

جدير بالذكر إن ثمة أنباء صحفية إسبانية أشارت إلى إن تجديد عقد ميسي في مرحله النهائية بالفعل، وإن مدة العقد الجديد عامين، من دون الإفصاح عن أية معلومات أخرى.