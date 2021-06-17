توقعات ألمانية بعودة الجماهير في الموسم المقبل

برلين (د ب أ)

يتوقع كريستيان سيفيرت رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، عودة الجماهير في الملاعب الألمانية في الموسم المقبل، وسط تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا وارتفاع أعداد الحاصلين على اللقاح.

وقال سيفيرت لصحيفة "بيلد" اليوم الخميس: هذا يتعلق بالحقوق الأساسية للأفراد والأعمال، كانت هناك أسباب جيدة لتقييد هذا الأمر بشكل مؤقت، ولكن الآن هناك أسباب أكثر لتخفيف هذه الإجراءات تدريجياً.

وقال سيفيرت إنه يرى أسباب قليلة في هذه اللحظة لعدم العودة تدريجياً للعمليات الطبيعية، لأي نوع من أنواع الأحداث الكبرى في النصف الثاني من العام.

يذكر أن أغلب مباريات الموسم الماضي تقريباً أقيمت من دون جمهور بسبب القيود. كانت بعض الجماهير حاضرة في المراحل الأولى الخريف الماضي وبدأت تعود بنهايته، وتم السماح لـ14 ألف بحضور مباريات يورو 2020 في ميونيخ.

ويبدأ الموسم الجديد من البوندسليجا في أغسطس.

وقال سيفيرت: بالنظر إلى إعطاء أكثر من 60 مليون لقاح، ومفاهيم النظافة الناجحة المثبتة وتسجيل أعداد أقل بشكل ملحوظ في وحدات العناية المركزة، أتوقع، مثل العديد من المواطنين، خطوات متسقة لاستعادة الحقوق الأساسية للمواطنين ومؤسسات الأعمال.

وأضاف: لذلك، ليس فقط الأحداث الكبرى، ولكن أيضاً يجب إعادة تقييم عودة الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في ألمانيا على خلفية حالة واقعية متغيرة تماماً.