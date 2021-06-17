"جيش الترتان" يثير القلق قبل ديربي بريطانيا

منير رحومة (دبي)

تعيش العاصمة الإنجليزية لندن حالة من التأهب القصوى، استعداداً لاحتضان ديربي بريطانيا الأقدم في العالم، والذي يجمع بين إنجلترا واسكتلندا غداً الجمعة في يورو2020، حيث تتخوف السلطات الانجليزية، من وصول الجمهور الاسكتلندي الذي يطلق عليهم "جيش الترتان"، وبالتالي القيام بأعمال شغب، والدخول في اشتباكات مع الأمن خاصة أمام الحساسية الكبيرة للمواجهات التاريخية بين المنتخبين.

وتسبق مباراة إنجلترا واسكتلندا ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس أمم أوروبا 2020 والمقررة غداً الجمعة على ستاد ويمبلى، أجواء مشحونة، وقلق كبير، إذ يتوقع أن يتسبب الحضور الكبير لجمهور اسكتلندا في إحداث حالة من الشغب في العاصمة لندن، على هامش المباراة.

وذكرت وسائل إعلام إنجليزية، أن قرابة 20 ألف مشجع اسكتلندي بدون تذاكر، سيصلون لندن لحضور المباراة، وفي حال عدم السماح لهم بدخول ملعب ويمبلى، سيتجمعون في "هايد بارك" والدخول في اشتباكات بالحانات والبارات.

كما تم بيع جميع تذاكر رحلات القطارات من جلاسكو وأدنبره إلى لندن، مما جعل عمدة لندن صادق خان يوجه نداء لـ"جيش الترتان"، للبقاء في منازلهم ومشاهدة اللقاء في بيوتهم تفادياً للمشاكل.

وأكد خان بأن مشجعي أسكتلندا لن يتمكنوا من الوصول لمكان الاجتماع التقليدي الخاص بهم في ميدان "ترافلجار"، حيث سيتم استخدامه كمنطقة لحاملي التذاكر فقط حرصاً على تطبيق التباعد الجسدي.

وتشهد العاصمة اللندنية إجراءات استثنائية غداً الجمعة، حيث ستكون هناك أماكن محدودة للحانات، وفقاً للإجراءات الوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا، وحرصا على تفادي التجمعات الجماهيرية.

ويلعب منتخبا إنجلترا واسكتلندا لحساب المجموعة الرابعة في يورو 2020، ويتصدر المجموعة المنتخب التشيكي برصيد 3 نقاط عقب الفوز على اسكتلندا 2-0 في الجولة الأولى، بفارق هدف أمام منتخب إنجلترا الذي فاز على كرواتيا 1-0.