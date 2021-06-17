«يبير» لجودلفين يطارد لقب كينج ادوارد ستيكس في رويال أسكوت

محمد حسن (دبي)

يستهدف الجواد «يبير» لجودلفين لقب سباق كينج ادوارد 7 ستيكس، بمضمار أسكوت العريق ضمن فعاليات اليوم الرابع لمهرجان أسكوت الملكي الذي يضم مجموعة من السباقات المميزة، أبرزها سباقا الفئة الأولى كمونولث كب وكورونيشن ستيكس، ويتطلع ابن «دباوي» بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، إلى إظهار مستوى رفيع لدى خوضه المنافسة على مسافة الميل ونصف الميل على مستوى الفئة الثانية لأول مرة بعد تحقيقه فوزين في عمر السنتين الموسم الماضي.

وحل «يبير» بفارق رقبة خلف بطل الديربي «اداير» حينما شغل الاثنان المركزين الثاني والثالث بسباق كلاسيك ترايال للفئة الثالثة في سانداون بارك أبريل الماضي، ويواجه «يبير» في هذا الشوط سبعة خيول قوية يبرز منها «الينكوير»، و«ذا ميداترينيان» و«تايتل».

ويدفع جودلفين خلال الحفل أيضاً بالمهرتين «ديفاين لايت» و«أشعاري» في سباق ساندرينجهام هانديكاب على مسافة الميل، واستهلت كل منهما سيرتها بفوز في نيوماركت الموسم الماضي، وتتجهان للمنافسة على مستوى أدنى من ليستد. ويشهد سباق دوك أوف ادنبره ستيكس، لمسافة 2400 متر، وفرة نوعية لخيول الإمارات، يبرز منها بقوة المهر «عادي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيمس دويل، الفائز مرتين من خمس مشاركات، وهناك «تقارير» بشعار شادويل، بجانب «لوست ايدن» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«زعبيل شامبيون» لجابر عبد الله.