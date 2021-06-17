اتحاد السلة يناقش خطط تطوير اللعبة مع «دبي الرياضي»

علي معالي (دبي)

زار وفد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي مجلس دبي الرياضي لمناقشة مستقبل اللعبة بشكل عام وأندية إمارة دبي بشكل خاص، وكان في استقبالهم سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ورافق اللواء إسماعيل القرقاوي كل من: محمد عبدالله الحاج رئيس المكتب التنفيذي، وسالم المطوع الأمين العام للاتحاد، ود.منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد.

استعرض القرقاوي الأمور الخاصة باللعبة على مستوى أندية الإمارة وكيفية استعادتها لقوتها المعهودة، وشهدت الجلسة مناقشات مثمرة من كافة النواحي في ظل الطرح الجيد والنقاش الهادف الذي تم بين المجتمعين، أملاً في خلق أجواء أكثر إيجابية في مجال كرة السلة بشكل عام؛ كونها لعبة لها شعبيتها وجماهيريتها.

وصرح سالم المطوع الأمين العام قائلاً: «جاءت الزيارة إيجابية من كافة النواحي، وهي الثانية لنا بعد زيارة مجلس أبوظبي مؤخراً، وهناك زيارة ثالثة ستكون إلى مجلس الشارقة الرياضي، والهدف واضح وهو بحث سبل تطوير اللعبة على مستوى الرجال أو المراحل السنية».

ناقش الاجتماع أوضاع السلة في دبي، وطرح القرقاوي ملاحظاته على بعض أندية الإمارة التي كانت متألقة في فترات سابقة في المراحل السنية ولكنها تراجعت في الوقت الراهن، سواء على مستوى الرجال أو المراحل، وكانت من الأندية التي كانت داعماً أساسياً للمنتخبات الوطنية وهو مؤشر خطير في اللعبة، مطالباً الاهتمام بالمراحل السنية حتى لا نرى التراجع المخيف في اللعبة مستقبلاً.

وأكد مجلس دبي على رغبته الكبيرة في التفاعل والتعاون مع اتحاد السلة للمساهمة في نشر اللعبة، وستكون اللعبة ضمن فعاليات الصيف الحالي ومن الأنشطة المقترح ممارستها، وستتم إقامة ورشة عصف ذهني خلال الفترة القصيرة المقبلة، بحضور الأندية مع مجلس دبي والاتحاد، لكي نناقش العقبات والتحديات على مستوى الإمارة للخروج بالحلول المناسبة لتطوير اللعبة.