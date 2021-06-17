لاميلو بال أفضل لاعب جديد بدوري السلة الأميركي





واشنطن (د ب أ)

فاز لاميلو بال لاعبو شارلوت هورنيتس بجازة أفضل لاعب جديد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وبدا أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً في طريقه للحصول على الجائزة، في وقت مبكر مع أول ثلاثة أشهر في مشاركته الأولى بالدوري، ولكن إصابته في منتصف الموسم أضافت بعض الغموض.

وعندما غاب بال خمسة أسابيع في مارس وأبريل بسبب كسر في معصمه، بدأ أنتوني إدواردز لاعب مينيسوتا تمبرولفز يظهر بقوة.

ولكن تفوق عمل بال الكلي، حيث حصل على 84 صوتاً في المركز الأول و465 نقطة في المجمل من لجنة الاختيار.

وجاء إدواردز في المركز الثاني بعدما حصل على 15 صوتاً في المركز الأول و309 نقطة، بينما جاء تيريس هاليبورتون لاعب سكرامنتو كينجز في المركز الثالث بعدما حصل على 114 نقطة.