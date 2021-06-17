6 أشواط في تحدي قفز الحواجز بالختم

الختم (الاتحاد)

تنطلق غدا في ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى، بنادي تراث الإمارات بالختم، منافسات قفز الحواجز في الأسبوع الثاني لموسم القفز الصيفي، الذي ينظمه ويشرف عليه اتحاد الفروسية والسباق بهدف المحافظة على مستوى الفرسان والخيول خلال فصل الصيف، واستكمال مرحلة الإعداد والاستعداد لموسم القفز الجديد، عوضاً عن المعسكرات الصيفية التي تقيمها الكثير من أندية الفروسية، ومشاركاتهم الخارجية في أوروبا.

وتشتمل المنافسات ستة أشواط تقام في يومين، وتحكم بموجب قوانين الاتحاد الدولي واتحاد الفروسية، وتقام بواقع ثلاثة أشواط في كل يوم، بمواصفات الجولة الواحدة، وتبدأ في الثانية بعد الظهر، وخصص الشوط الأول للفرسان المبتدئين، وأصحاب الخيول الصغيرة عمر (4 5) سنوات، يليه شوطان للمشاركة المفتوحة على حواجز (130) و(115 120) سم، وتفتتح منافسات اليوم الثاني في العاشرة صباحاً لفئة المبتدئين، يليه شوطان من جولة مع تمايز للمشاركة المفتوحة على حواجز(135) و(120) سم.