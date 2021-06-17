هوكس يقترب في «الشرقية» وكليبرز على مشارف «الغربية»

واشنطن (د ب أ)

أصبح فريق أتالانتا هوكس على بعد انتصار واحد من التأهل لنهائيات المجموعة الشرقية، وذلك بعد تغلبه على فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 109 / 106 ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة السلة.

وحقق فريق هوكس انتصاره الثاني في فيلادلفيا خلال سلسلة المباريات التي تجمع بينهما، وبإمكانه التأهل للنهائيات للمرة الأولى منذ 2015، إذا حقق الفوز في المباراة التي ستجمعهما غداً الجمعة.

وسجل تراي يونج 39 نقطة لفريق هوكس، فيما سجل جويل إمبيد 39 نقطة وسيث كاري 36 نقطة لفريق سفنتي سيكسرز. وفي مباراة أخرى، سجل باول جورج 37 نقطة وأضاف 16 متابعة ليقود لوس أنجلوس كليبرز للفوز على يوتا جاز 119 / 111 في المباراة الخامسة في الدور قبل النهائي من منافسات المجموعة الغربية.

وسجل ماركوس موريس 25 نقطة وأضاف ريجي جاكسون 22 نقطة لفريق كليبرز. وهذا هو الانتصار الثالث لفريق لوس أنجلوس الذي يدفع بقوة فريق جاز للخروج من البطولة.

في المقابل سجل بويان بوجانوفيتش 32 نقطة وأضاف دونوفان ميتشيل 21 نقطة وأضاف رودي جبرت 17 نقطة و11 متابعة لفريق يوتا جاز.

وسيلعب يوتا ولوس أنجليس المباراة السادس غداً الجمعة في لوس أنجلوس.