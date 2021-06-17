جاتوزو في طريقه للاستقالة

روما (أ ف ب)

يبدو مدرب فيورنتينا الإيطالي جينارو جاتوزو في طريقه للاستقالة من منصبه بعد ثلاثة أسابيع فقط من تعيينه، بحسب تقارير عدة في الصحف الإيطالية.

وكان فيورنتينا تعاقد مع جاتوزو الذي ترك منصبه مدرباً لنابولي في نهاية الموسم الماضي، في 25 مايو الماضي ووقع عقداً معه لمدة عامين، على أن يبدأ ممارسة عمله رسمياً في الأول من يوليو.

لكن يبدو أن وجهات نظر مختلفة في ما يتعلق بالتعاقدات ستؤدي إلى اعتذار جاتوزو عن قبول المهمة، لا سيما في ما يتعلق بلاعب وسط بورتو البرتغالي سيرجيو أوليفيرا ومواطنه جونسالو جيديش جناح فالنسيا الإسباني، بحسب ما كشفت شبكة «سكاي إيطاليا» وصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت».

وكان جاتوزو الفائز بكأس العالم في صفوف منتخب بلاده عام 2006 وبدوري أبطال أوروبا مرتين مع ميلان، استلم منصبه خلفاً لجوزيبي ياكيني، الذي أشرف على فيورنتينا على فترتين الموسم الماضي.

وأنهى فيورنيتنا الدوري الإيطالي الموسم الفائت في المركز الثالث عشر.