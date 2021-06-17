«طبيب يويفا» يكشف كيف عاد إريكسن إلى الحياة

برلين (أ ف ب)

تطرّق طبيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الذي أشرف على صانع ألعاب الدنمارك كريستيان إريكسن، لدى تعرضه لازمة قلبية حادة ضد فنلندا في كأس إوروبا، إلى "اللحظة المؤثرة" عندما أيقن بأن اللاعب لا يزال على قيد الحياة.

وشرح الدكتور الألماني ينس كلاينفيلد كيف استعاد اللاعب وعيه بعد دقائق عدة من التدليك ومحاولة إنعاشه؟ وقال في هذا الصدد "بعد حوالي 30 ثانية، فتح اللاعب عينيه وتمكن من التحدّث إلي مباشرة.

وأضاف: كانت لحظات مؤثرة جداً لأنه في هذه الحالات من الطوارئ في الحياة اليومية، تكون حظوظ النجاح قليلة جداً.

وكشف الطبيب بأنه نظر إلى لاعب إنتر وقال له هل عدت إلينا؟، فأجابه إريكسن نعم لقد عدت بينكم، لا زلت في التاسعة والعشرين.

وأضاف الطبيب: في تلك اللحظة، أدركت بأن دماغه لم يتأثر وبأنه عاد إلى الحياة تماماً. ورد إريكسن على جميع الأسئلة التي طرحت عليه من اجل التأكد من أن دماغه لم يلحق به أي أضرار وقد خرج من الملعب بكامل وعيه، لكن الطبيب كشف بأن الأمر تطلب وقتاً من أجل تثبيت الماكينة الطبية من أجل نقله إلى المستشفى.

وأضاف الطبيب: كنت واثقاً بنسبة 99% من أن حالته ستكون مستقرة عندما يصل إلى المستشفى. وسقط إريكسن «29 عاماً»، فجأة على الأرض، عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل انتصاف المباراة ضد فنلندا في كوبنهاجن وعيناه واسعتان. وشكل زملاؤه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.

ويعد نحو عشر دقائق من سقوطه، عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل سلبي، تم إخراج اللاعب على حمالة في مشاهد صادمة، رفقة جهاز طبي ولاعبي المنتخب الدنمارك الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير.

وتوقفت المباراة حوالي ساعة ونصف الساعة قبل أن تستكمل وتنتهي بفوز مفاجئ لفنلندا 1-صفر، والأخيرة كانت تخوض أول بطولة كبيرة لها في تاريخها.

وسرعان ما تم نقل كريستيان إلى اقرب مستشفى في العاصمة الدنماركية حيث أجريت له الإسعافات وخضع للمزيد من الفحوصات، قبل أن يتم الاطمئنان إلى حالته الصحية عندما اصدر الاتحاد الأوروبي بياناً أكد فيه بان الحالة الصحية لكريستيان مستقرة، فيما كشف اتحاد بلاده أنه "مستيقظ" بعد وصوله إلى المستشفى.

كما طمأن اللاعب مشجعيه في منشور على حسابه على إنستجرام الثلاثاء بقوله "أنا بخير رغم الظروف.