التعديلات الجديدة تضع تصفيات آسيا على حافة الجدل

معتز الشامي (دبي)

يترقب مشوار تصفيات آسيا الثالثة والأخيرة والمؤهلة لمونديال 2022 العديد من التغييرات، في آلية التعامل معها في ظل عدم وضوح الصورة بشكل كامل حول الإبقاء على نظام الذهاب والإياب أو اقترح نظام «البطولة المجمعة».

حيث استطلع الاتحاد الآسيوي آراء الاتحادات المتأهلة للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية لمونديال 2022، وأكدت أغلب الاتحادات التمسك بنظام الذهاب والإياب للمباريات، وتعهدت الاتحادات التي تطبق إجراءات مشددة للحجر الصحي، على تسهيل مهمة المنتخبات الزائرة، خاصة أن أغلب تلك المنتخبات ستتنقل بطائرات خاصة.

فيما طالب فيفا الاتحاد الآسيوي بالانتهاء من مشوار التصفيات في مارس 2022 لتحديد هوية المنتخبات الأربعة المتأهلة لكأس العالم، بينما تم تحديد مباراة الملحق الآسيوي لأصحاب المركز الثالث بمجموعتي التصفيات، لتقام يونيو المقبل مع منتخب من قارة كونكاكاف على مقعد مؤهل للمونديال.

وكشفت مصادر عن وجود مقترح بقصر «الملحق الآسيوي» بين أصحاب المركز الثالث بالمجموعتين الأولى والثانية للتصفيات، على مباراة واحدة، وليس بنظام الذهاب والإياب، وذلك لضيق الوقت، على أن تقام بأرض محايدة يتم تحديدها لاحقاً، بينما سيكون الملحق الأخير بنظام الذهاب والإياب.

المصادر أكدت استمرار طرح «البطولة المجمعة» كخيار بديل، في حال تعذر الحصول على الضمانات الحكومية اللازمة لتسهيل مهمة دخول المنتخبات للعب مبارياتها بشكل سريع وسلس، في ظل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وفق المعايير المطبقة بالفعل.

وحدد الاتحاد القاري مواعيد المباريات المرتبطة بالتصفيات بنظام الذهاب والإياب بحيث تقام يومي 2 و7 سبتمبر ثم 7 و12 أكتوبر، و11 و16 نوفمبر، و27 يناير و1 فبراير، وتكون مباريات الختام للتصفيات 24 و29 مارس، والملحق 2 يونيو المقبل.