ميسي ورونالدو خارج «توب 5» في الرعاية

مصطفى الديب (أبوظبي)

لم تشفع نجومية الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، وكذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة الأرقام، لمنتخبي بلديهما للحصول على قيمة تسويقية عالية لقميص منتخبي الأرجنتين والبرتغال أسوة بالمنتخبات الكبيرة عالمياً.

ويحصل منتخب التانجو على 11.6 مليون يورو فقط مقابل رعاية قميصه. في الوقت الذي يحصل منتخب البرازيل على ما يقرب من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ وتحديداً 32 مليون يورو.

ويتصدر منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم قائمة أغلى قميص في العالم بقيمة 50.5 مليون يورو، فيما حلت ألمانيا ثانية بخمسين مليون يورو، أما المركز الثالث فكان من نصيب إنجلترا بقيمة 37 مليون يورو، وحلت البرازيل رابعة بـ32 مليون يورو، وخامساً كانت إيطاليا بقيمة 22 مليون يورو، وسادسة جاءت إسبانيا بقيمة 20 مليون يورو.

واحتل منتخب الأرجنتين المركز السابع بقيمة 11.6 مليون يورو، فيما جاء منتخب البرتغال ثامناً بتسعة ملايين يورو فقط، رغم وجود الأسطورة رونالدو الهداف التاريخي لليورو وهداف العالم التاريخي على صعيد المنتخبات بين صفوفه.

وتعد رعاية القمصان أحد أهم مصادر الدخل للمنتخبات خاصة الكبرى، حيث تتهافت الشركات الرياضية على رعايتها لامتلاكها العديد من النجوم، لاسيما وأن الرعاية تصب في صالح الطرفين، حيث يستفيد المنتخب مادياً فيما تستفيد شركة الملابس الرياضية تسويقياً والتي يعقبها النفع المادي بمزيد من المبيعات، خاصة وأن مبيعات نجم واحد بقميص بلده أو فريقه تضخ قيمة الصفقة وأكثر في الكثير من الحالات مثل ميسي ورونالدو.