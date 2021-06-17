ريال مدريد يترقب هذا الحدث بعد 117 عاماً والسبب راموس

مراد المصري (دبي)

جاء إعلان ريال مدريد عن رحيل قائده سيرجيو راموس ليجعل النادي الإسباني يترقب حدثاً، يقع لأول مرة منذ 117 عاماً في تاريخه، وهو تقلد لاعب غير إسباني شارة قيادة الفريق، حيث كانت الشارة حصراً على الإسبان فقط منذ عام 1904.

بحسب ترتيب من يحمل الشارة في صفوف الفريق الحالي، يتواجد البرازيلي مارسيلو والفرنسيان كريم بنزيمة ورافاييل فاران، اللذان قد يتقلد أحدهما هذه الميزة التاريخية.

أول لاعب غير إسباني حمل شارة القيادة في ريال مدريد، هو الإنجليزي أرثر جونسون في عام 1902، ثم تسلمها خوسيه جيرالت المولود في كوبا «المستعمرة الإسبانية وقتها».

الجواتيمالي فيدريكو ريفيرتو كان آخر لاعب غير إسباني يرتدي شارة قيادة ريال مدريد في عام 1904، قبل أن تتحول بشكل حصري للاعبين الإسبان.

وتضم قائمة أبرز من ارتدى شارة قيادة ريال مدريد على مدار تاريخه أسماء مثل: راؤول جونزاليس، إيكر كاسياس، فرناندو هييرو وغيرهم.