راموس «90+» أسطورة يرحل وبيريز في قفص الاتهام



مراد المصري (دبي)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن مغادرة أحد أساطيره وقائده الحالي سيرجيو راموس، ليسدل الستار على مسيرة حافلة على مدار 16 عاماً تميز خلالها، إلى جانب صلابته في الخط الخلفي، بأهدافه القاتلة بعد الدقيقة 90، لعل أشهرها الرأسية التي مهدت الطريق لحصد فريقه اللقب العاشر في دوري أبطال أوروبا في 2014. رغم نجاحات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وإنجازاته البارزة، لكنه كان في قفص الاتهام من قبل مشجعي الفريق الذين يرون أنه يتعمد دائماً أن يغادر الأساطير بهذه الطريقة في عهده.

بيريز تمسك بمنح اللاعب عقداً لمدة عام واحد فقط، مع ضرورة تخفيض راتبه السنوي الحالي دون أن يقتنع راموس بهذا الأمر رغم انتظاره حتى الأيام الأخيرة قبل نهاية عقده هذا الشهر. راموس تحول إلى أيقونة مع ريال مدريد، بعدما حقق 22 لقباً خلال مسيرة بارزة مع نادي العاصمة الإسبانية، منها لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات ولقب «الليجا» 5 مرات.

كما أنه أصبح ظاهرة كروية بأهدافه القاتلة بعد الدقيقة 90 فسجل هدفاً ثميناً أمام أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014، كما سجل راموس أهدافاً قاتلة في الوقت بدل الضائع أمام إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي عام 2016 وأمام برشلونة في الكلاسيكو الذي أقيم في نفس العام وغيرها من الأهداف الأخرى.

قام أصدقاؤه خلال طفولته بمنحه لقب «بيرند شوستر»، حيث كان يلعب في الهجوم ويتميز بتسجيل الأهداف قبل أن يتحول للدفاع خلال مسيرته، والمفارقة أنه لعب تحت قيادة المدرب الألماني بين عامي 2007 و2008. راموس توج بلقب كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012 مع منتخب إسبانيا، لكن المفارقة أنه لم يسجل أي هدف في البطولات الكبرى وسجل 23 هدفاً دوليا.

وحصد راموس أربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا، انتظر حتى عمر 25 سنة، قبل أن يحقق الفوز في أول مواجهة دور إقصائي في البطولة في موسم 2010-2011 تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، ومما يجدر ذكره أن راموس يعشق الخيول وحقق حصانه «يوكاتان» المركز الأول في بطولة العالم لجمال الخيول الإسبانية الأصيلة التي أقيمت في إشبيلية عام 2018.