«أبوظبي للشطرنج».. 4 بطولات ولقاءات ودية في الصيف

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يخطط نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية للعودة إلى نشاطه الطبيعي بشكل مكثف خلال الصيف الحالي من خلال تنظيم 4 بطولات خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين بجانب تنظيم عدد من اللقاءات للاعبيه مع الأندية المحلية ولقاءات دولية مع 4 منتخبات، ويقام هذا النشاط المكثف بشكل واقعي وطبيعي لينهي النادي توقف استمر منذ انطلاق جائحة كورونا، لإقامة النشاط في مقره بأبوظبي والذي كان قد استعاض عنه بتنظيم عشرات البطولات المحلية والدولية عن بعد.

ويستهل النادي نشاطه ببطولة للفرق في الفترة من أول يوليو وحتى الثالث منه، وفي السادس من الشهر نفسه ينظم بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج الخاطف، تليها خلال الفترة من 15 إلي 19 في الشهر نفسه أيضا بطولة تنشيطية للاعبي النادي المتميزين، ثم تقام بعدها عدد من اللقاءات الودية مع أندية الدولة المتخصصة في اللعبة لفرق الرجال والسيدات.

أما في شهر أغسطس المقبل، فتقام بطولة تنشيطية مفتوحة في مقر النادي، تليها لقاءات ودية للفريق الأول بالنادي مع 4 منتخبات قوية هي اذربيجان ورومانيا وجورجيا واوكرانيا، تقام على النظام الهجين، حيث يقوم كل فريق باللعب من مقر النادي بمراقبة حكم دولي معتمد عبر منصات الكترونية متخصصة في لعبة الشطرنج مع وجود عدة كاميرات تقوم بمراقبة اللاعبين أثناء أداء المباريات.

وقال سعيد أحمد الخوري المدير التنفيذي للنادي: أن الهدف من هذا الكم من البطولات والقاءات الودية إعادة تنشيط اللعبة، وإعادة اللاعبين للدخول في أجواء المنافسات على ارض الواقع، بعد انقطاع لأكثر من عام ونصف العام بسبب الجائحة، وهذا بدوره ينعكس على استعادة النشاط الحماس في المباريات المباشرة بين اللاعبين، ويجعلنهم يعودون للمنافسات الرسمية بشكل أفضل.