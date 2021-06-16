سالم القاسمي يطلع على استعدادات «المبارزة» للاستحقاقات الدولية

الشارقة (وام)

أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة أن تعزيز الجاهزية التدريبية للمنتخب الوطني للمبارزة ضمانة للتقدم إلى مراتب متطورة في اللعبة، مشيداً بالدعم الذي يتلقاه الاتحاد من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وقطاع الرياضة بصفة عامة، مما ساهم في تحقيق الاتحاد للعديد من النجاحات في فترة قياسية عطفاً على حداثة تأسيسه، وانطلاقته إقليمياً وعالمياً وصولاً للمشاركات في البطولات الدولية والتأثير في المشهد العالمي للعبة.

جاء ذلك خلال زيارته لتدريبات المنتخب الوطني في صالة الحيرة بالشارقة، والاطلاع عن كثب على مستويات جاهزية اللاعبين واللاعبات، والتي حثهم خلالها على ضرورة بذل الجهد والعرق، للوصول إلى منصات التتويج.

وشدد على أهمية التهيئة لاستحقاقات المرحلة القادمة والتي سيستهلها لاعبونا بالمشاركة في بطولة الأندية العربية التي ستستضيفها الدولة مطلع سبتمبر المقبل في إمارة الشارقة.

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي: نسعى لتعزيز كفاءة اللاعبين واللاعبات في الدولة، ملتزمين بكل الإجراءات الاحترازية المعتمدة حفاظاً على سلامة اللاعبين، وندرك أننا نسير لتطوير اللعبة واللاعبين في ظل أزمة عالمية خلفتها جائحة كورونا، وبالتالي فإن كل الخطوات محسوبة بمنتهى الدقة، وتراعي التدابير الوقائية دائماً في المقام الأول.