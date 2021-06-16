الأولمبي السعودي يستعين بثلاثي الهلال على مهمة طوكيو

الرياض (د ب أ)

استدعى سعد الشهري المدير الفني للمنتخب الأولمبي السعودي لكرة القدم، 24 لاعباً للالتحاق بمعسكر إعداد الفريق استعداداً لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي تنطلق يوم 23من يوليو المقبل.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الشهري اختار ثلاثي الهلال، ياسر الشهراني وسلمان الفرج وسالم الدوسري، ليمثلوا الثلاثي فوق السن المسموح به في منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي السعودي لتشهد تواجد كل من أمين بخاري ومحمد الربيعي و زيد البواردي وحمد اليامي وخليفة الدوسري وعبدالإلهالعمري وخالد الدبيش وسعود عبدالحميد وعبدالله حسون وعبدالباسط هندي وياسر الشهراني و ناصر العمران وعلي الحسن و سلمان الفرج ومختار علي وعبدالرحمن غريب و سامي النجعي وأيمن الخليف وتركي العمار وخالد الغنام وأيمن يحيى وسالم الدوسري وعبدالرحمن اليامي و عبدالله الحمدان.

ويتواجد المنتخب الأولمبي السعودي في المجموعة الرابعة بمنافسات أولمبياد طوكيو، وذلك إلى جانب منتخبات البرازيل وألمانيا وكوت ديفوار.