جودلفين.. ثنائية في اليوم الثاني من رويال أسكوت

محمد حسن (دبي)

حققت خيول جودلفين ثنائية مستحقة خلال فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الرويال أسكوت البريطاني، الذي انطلق بمضمار أسكوت العريق، يوم الثلاثاء ويختتم يوم السبت المقبل.

وجاءت الثنائية عبر "كماري" بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، الذي انتزع لقب سباق كوين فيز للفئة الثانية، لمسافة 2800 متر، وأضاف الفوز الثاني للفريق الأزرق الجواد "ريل ورلد" بإشراف سعيد بن سرور وقيادة ماركو جياني الذي اكتسح سباق ذا رويال هنت كب لمسافة الميل.

وكشف الجواد "كماري" عن قدرات كبيرة في أول مشاركة له بالسباقات الفئوية، بعد أن حقق الفوز بكل سهولة متفوقاً بفارق طول ونصف الطول عن صاحب المركز الثاني "ووردسورث"، وحل جواد جودلفين "لو أوف ذا سي" بالمركز الخامس.

أما "ريل ورلد" ابن الفحل "دارك أنجل"، فقد فرض كلمته في الشوط الذي شهد مشاركة كبيرة بلغت 30 جواداً، متفوقاً بفارق كبير بلغ أربعة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن أقرب منافسيه.

وتوجت المهرة القوية "لوف" بقيادة ريان موور وإشراف إيدن أوبراين، بلقب الشوط الرئيس خلال اليوم الثاني سباق برينس أوف ويلز ستيكس للفئة الأولى لمسافة 2000 متر. وتفوقت ابنة "جاليليو" على 5 من الخيول القوية.

وهذه المشاركة الأولى للمهرة "لوف" منذ أغسطس 2020، ووجدت منافسة قوية من الوصيفة "أوداريا" لكن المهرة الفائزة تفوقت عليها في النهاية بفارق ثلاثة أرباع الطول، وسجلت زمناً بلغ 2.6.86 دقيقة.

وقال شارلي أبلبي: لا بد لي من الإشادة بفريق الأسطبل الذي يعود له الفضل في تحقيق هذا الإنجاز. من جانبه قال المدرب سعيد بن سرور: المهر "ريل ورلد" أظهر مستويات جيدة في التدريبات عقب مشاركاته الأخيرة، والفارس ماركو قال إنه جاهز لخوض التحدي، وقد تمركز في السباق بشكل جيد وحقق فوزاً رائعاً، وعن الوجهة القادمة قال بن سرور: نأمل في دفع الجواد للمشاركة في سباقات من الفئة الثالثة أو المصنفة.