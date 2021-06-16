القرقاوي والمري يساندان «فرسان السلة» قبل «الخليجية»

علي معالي (دبي)

زار اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، يرافقه اللواء محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، تدريبات الفريق الأول بالنادي قبل انطلاق النسخة 40 من بطولة الخليج بدبي.

وتابع القرقاوي والمري المران وتحدث رئيس الاتحاد إلى اللاعبين لحثهم على بذل الجهد وتقديم مستوى ونتائج جيدة في البطولة، وتمثيل الدولة خير تمثيل في المحفل الخليجي، متمنياً لهم التوفيق وإحراز اللقب والتأهل لكأس الأندية الآسيوية.

كما اطمأن محمد أحمد المري على استعدادات الفريق، مؤكداً ثقته الكاملة في اللاعبين لتقديم أفضل مستوى وتشريف اسم الدولة، بشعار نادي شباب الأهلي صاحب العديد من الإنجازات، وتمنى للاعبين التوفيق في المباريات.

ويشارك في البطولة التي تقام خلال الفترة من 18 حتى 26 من الشهر الجاري 5 فرق، هي النصر السعودي والأهلي البحريني والكويت الكويتي والشمال القطري إضافة إلى شباب الأهلي.