«فيفبرو» بوابة بلاتيني للعودة إلى كرة القدم

باريس (د ب أ)

يأمل الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي «يويفا»، في العودة إلى النشاط الإداري لكرة القدم. ويرغب بلاتيني «65 عاماً» في الانضمام إلى مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو»، وذلك في نوفمبر المقبل، حيث يسعى لخلافة مواطنه وممثل فرنسا في مجلس الإدارة فيليب بيات.

وذكرت «فيفبرو» أنه يجب المصادقة على على هوية الأعضاء الجدد بمجلس الإدارة قبل موعد الجمعية العمومية في نوفمبر المقبل.

وقال بلاتيني في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء: كنت دائما أقول إنني سأعود مجدداً فقط في حال كان بمقدوري مساعدة رياضتي، كرة القدم تتعلق باللاعبين والجماهير، وأنا سعيد للعودة إلى مجموعتي من اللاعبين.

وتم إيقاف بلاتيني من جانب لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي للعبة «فيفا)» في عام 2015، إلى جانب السويسري جوزيف بلاتر رئيس «فيفا» السابق، وذلك بسبب تلقيه مبلغ مليون دولار بدون أي تفسير أو توضيح من الاتحاد الدولي.

وتم تخفيض عقوبة إيقاف بلاتر مؤخراً من ثمانية أعوام إلى أربعة.