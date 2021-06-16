صنز يخسر جهود بول

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أفادت تقارير إعلامية الأربعاء أن كريس بول قد لا يكون متوفراً للمشاركة مع فينيكس صنز، حين يبدأ الأخير سلسلة نهائي المنطقة الغربية من «بلاي أوف» دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بسبب بروتوكولات فيروس كورونا.

وذكر موقعا «إي أس بي أن» و«ذي أثلتيك» الرياضيان، أن بول يواجه احتمال الغياب لفترة «غير محددة» نتيجة إجراءات السلامة الصحية المطبقة في الدوري، لكن من دون تحديد ما إذا كان ابن الـ36 عاماً مصاباً بالفيروس أو كان على احتكاك بشخص مصاب.

وأشار «ذي أثلتيك» إلى أن غياب بول عن صنز لن يكون طويلاً في حال كان ملقحاً ضد الفيروس. ولعب بول دوراً أساسياً في تأهل صنز إلى نهائي المنطقة الغربية، من خلال تجريد لوس أنجلوس ليكرز من اللقب بإقصائه من الدور الأول، قبل اكتساح دنفر ناجتس 4-صفر في الدور الثاني من الـ«بلاي أوف».

وينتظر صنز لمعرفة هوية منافسه في نهائي المنطقة، إذ يتعادل يوتا جاز مع لوس أنجلوس كليبرز 2-2 في سلسلتهما، علماً أنه يتأهل إلى الدور التالي الفريق الذي يسبق منافسه للفوز بأربع من أصل سبع مباريات ممكنة.