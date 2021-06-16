لينارد يهدد طموحات كليبرز في المنطقة الغربية

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تعرض لوس أنجلوس كليبرز لضربة بإصابة نجمه كواهي لينادر في ركبته اليمنى، ما سيحرمه من المشاركة اليوم في المباراة الخامسة ضد يوتا جاز من سلسلة نصف نهائي المنطقة الغربية لـ "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأعلن كليبرز أن لينارد، المتوج بلقب الدوري عامي 2014 مع سان أنتونيو سبيرز و2019 مع تورونتو رابتورز، تعرض لالتواء في الركبة اليمنى خلال مباراة الاثنين الذي عادل فيها فريقه السلسلة 2-2، ما سيحرمه من المشاركة في المباراة الخامسة المقررة في سولت لايك سيتي.

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن ابن الـ29 عاماً قد يغيب عما تبقى من مباريات في هذه السلسلة «يتأهل إلى الدور التالي الفريق الذي يسبق منافسه للفوز بأربع من أصل سبع مباريات ممكنة»، في وقت أشار كليبرز إلى عدم وجود "وقت محدد" لعودة نجمه.

ويشكل غياب كواهي ضربة قاسية لكليبرز وطموحه ببلوغ نهائي المنطقة الغربية للمرة الأولى في تاريخه، لاسيما أنه لعب الدور الرئيسي في إعادته لأجواء هذه السلسلة، التي بدأها الفريق بخسارته المباراتين الأولين ضد صاحب أفضل سجل في الموسم المنتظم.

وسجل لينارد ما معدله 30.4 نقطة في المباراة الواحدة في الأدوار الإقصائية الحالية، مع 4.4 تمريرات حاسمة و7.7 متابعات.