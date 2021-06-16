شتوتجارت يظفر بصفقة مولر

شتوتجارت (د ب أ)

أعلن نادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع فلوريان مولر، حارس مرمى ماينز الألماني، بعقد يمتد لأربع سنوات حتى عام 2025، ليحل مولر محل الحارس جريجور كوبيل، الذي انتقل لبروسيا دورتموند الألماني.

وظهر مولر «23 عاماً» بمستوى رائع للغاية، حينما لعب مع فرايبورج على سبيل الإعارة في الموسم المنصرم، علماً بأنه خاض 73 مباراة بالدوري الألماني «بوندسليجا» بشكل عام.

وقال سفين ميسلينتات، المدير الرياضي لشتوتجارت: تطور فلوريان مولر في السنوات الأخيرة كان مثيرا للإعجاب، قدرته كحارس مرمى وهو لا يزال صغيراً وشخصيته وعقليته تجعله أفضل تعاقد جديد.

من جانبه، قال مولر: لدى شتوتجارت فريق شاب قوي ولديه الكثير من الإمكانيات للتطوير. أنا متحمس للغاية لهذا التحدي الجديد والموسم الجديد، حيث نأمل أن يعود المتفرجون، جزئيا على الأقل.

وانضم مولر إلى فرايبورج على سبيل الإعارة في سبتمبر الماضي، بعد استبعاد مارك فليكن للإصابة لعدة أشهر، ومن المتوقع الآن أن يكون الهولندي فليكن الحارس الأساسي في فرايبورج.