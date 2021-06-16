أوامر طبية تمنع إريكسن من مشاهدة مباراة بلجيكا في اليورو

كوبنهاجن (د ب أ)

كشف كاسبر هيولماند المدير الفني للمنتخب الدنماركي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن اللاعب كريستيان إريكسن سيظل في المستشفى ولن يكون حاضراً في المباراة المقررة أمام المنتخب البلجيكي غداً الخميس، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وقال هيولماند في مؤتمر صحفي عقد اليوم: المستشفى قريب من استاد باركن في كوبنهاجن، لذلك فربما يسمع الضجيج أيضاً، أعتقد أنه سيرتدي قميص المنتخب، ويشاهد المباراة.

وكان إريكسن «29 عاماً» قد سقط أرضاً على الملعب بسبب نوبة قلبية، خلال المباراة التي خسرها المنتخب الدنماركي أمام نظيره الفنلندي صفر / 1 يوم السبت الماضي، وجرى إنعاشه من جانب الأطباء.

وكان وكيل أعمال اللاعب قد عزز الآمال في إمكانية خروج إريكسن بشكل أسرع من المستشفى واحتمالات حضوره المباراة أمام بلجيكا في الاستاد، لكن الأطباء بحاجة لإجراء مزيد من الفحوص للاعب للوقوف على أسباب تعرضه للنوبة القلبية.

وكشف هيولمان عن جاهزية جميع اللاعبين الـ25 الآخرين في المنتخب من الناحية الجسدية، وبات عليه اختيار العناصر الأكثر جاهزية من الناحية الذهنية، بعد الصدمة التي تلقاها المنتخب مطلع هذا الأسبوع.

وقال هيولمان: الأمور تبدو جيدة بالنسبة للجميع، وتدريب أمس كان خطوة أخرى مهمة، لدينا فريق قوي، ومستعدون لمباراة الغد.

وشهد مران المنتخب الدنماركي اليوم الأربعاء زيارة من جانب الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك. وتقام مباراة الغد على نفس الملعب الذي شهد سقوط إريكسن، وينتظر حضور 25 ألف متفرج أغلبهم من الدنماركيين لدعم المنتخب في مواجهة المنتخب البلجيكي الذي يعد أحد الفرق المرشحة في البطولة.

وقال مدرب الدنمارك: العودة لاستاد باركن ستكون مفعمة بالعواطف، وسنحظى بدعم هائل، علينا الاستعداد لهذه العواطف ثم استغلال الطاقة بشكل إيجابي.

وأضاف: لا أحد يمكنه تعويض إريكسن، هذا مستحيل، الإيقاع الذي يمنحنا إياه، يجب أن نجده بطريقة أخرى الآن. ولم يصدر سيمون كجاير قائد منتخب الدنمارك، والصديق الأقرب لإريكسن بين جميع لاعبي المنتخب، أي تعليقات منذ حادث سقوط إريكسن، لكن لاعب خط الوسط توماس ديلاني قال إنه بدأ يستوعب الأمر.

وقال كاسبر شمايكل حارس مرمى الدنمارك: كريستيان موجود هنا، وكان من الممكن أن تكون الأمور أكثر سوءا بكثير، نرغب في خوض مباراة الغد وتحقيق شيئ استثنائي من أجل كريستيان.