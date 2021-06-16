الجزائري ماندي إلى الغريم المحلي

مدريد (أ ف ب)

انتقل المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي من ريال بيتيس الإسباني إلى خصمه المحلي فياريال بعقد لأربعة أعوام، وذلك بحسب ما أعلن فريقه الجديد الفائز في الموسم المنصرم بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

ووقع ابن الـ29 عاماً الذي خاض حتى الآن 62 مباراة بقميص المنتخب الجزائري وتوج معه بكأس الأمم الإفريقية عام 2019 على حساب السنغال، عقداً حتى يونيو 2025 عقب انتهاء ارتباطه بناديه السابق بيتيس.

وبعدما بدأ مسيرته في فرنسا مع الفرق العمرية لرينس قبل أن يشق طريقه إلى الفريق الأول عام 2010، انضم قلب الدفاع المولود في فرنسا لأبوين جزائريين، في 2016 إلى بيتيس الذي خاض معه في الموسم المنصرم 28 مباراة، مسجلاً ثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة.

وسيشكل ماندي إضافة هامة لفريق المدرب أوناي إيمري الذي قاد نادي "الغواصة الصفراء" إلى لقبه القاري الأوّل في مايو بالفوز في النهائي على مانشستر يونايتد الإنجليزي.