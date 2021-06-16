«ذهاب وإياب» أم «مجمعة».. لم تحسم بعد!

معتز الشامي (دبي)

يبدو أن مشوار تصفيات آسيا الثالثة والأخيرة المؤهلة لمونديال 2022 ستشهد العديد من التغييرات، في آلية التعامل معها في ظل عدم اتضاح الصورة بشكل كامل حول إبقاء نظام الذهاب والإياب أو اقترح نظام «البطولة المجمعة». وعلمت «الاتحاد»، أن الاتحاد الآسيوي استطلع آراء الاتحادات المتأهلة للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية لمونديال 2022،

وأكدت أغلب الاتحادات التمسك بنظام الذهاب والإياب للمباريات، وتعهدت الاتحادات التي تطبق إجراءات مشددة للحجر الصحي، على تسهيل مهمة المنتخبات الزائرة، خاصة وأن أغلب تلك المنتخبات ستتنقل بطائرات خاصة. وطالب فيفا الاتحاد الآسيوي بالانتهاء من مشوار التصفيات في مارس 2022 لتحديد هوية المتأهلين الأربعة المباشرين لكأس العالم، بينما تم تحديد مباراة الملحق الآسيوي لأصحاب المركز الثالث بمجموعتي التصفيات، لتقام يونيو المقبل مع منتخب من قارة كونكاكاف على مقعد مؤهل للمونديال.

من جهة أخرى كشفت مصادر لـ«الاتحاد» عن وجود مقترح بقصر «الملحق الآسيوي» بين أصحاب المركز الثالث بالمجموعتين الأولى والثانية للتصفيات، على مباراة واحدة، وليس بنظام الذهاب والإياب، وذلك لضيق الوقت، على أن تقام بأرض محايدة يتم تحديدها لاحقاً، بينما سيكون الملحق الأخير بنظام الذهاب والإياب.

المصادر أكدت استمرار طرح «البطولة المجمعة» كخيار بديل حال تعذر الحصول على الضمانات الحكومية اللازمة لتسهيل مهمة دخول المنتخبات للعب مبارياتها بشكل سريع وسلس بعد إجراءات الفحوصات الطبية اللازمة وفق المعايير المطبقة بالفعل. وحدد الاتحاد القاري مواعيد المباريات المرتبطة بالتصفيات بنظام الذهاب والإياب بحيث تقام يومي 2و7 سبتمبر ثم 7و12 أكتوبر، و11و16 نوفمبر، و27 يناير و1 فبراير، وتكون مباريات الختام للتصفيات 24و29 مارس، والملحق 2 يونيو المقبل.