سلمان بن إبراهيم: التصفيات الآسيوية أقيمت في أجواء صحية آمنة

كوالالمبور (الاتحاد)

هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المنتخبات التي تأهلت للدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وإلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

ومع حصول منتخب قطر مستضيف كأس العالم 2022 على صدارة المجموعة الخامسة، تأهلت للدور النهائي المنتخبات السبع الأخرى التي تصدرت مجموعاتها وهي سوريا وأستراليا وإيران والسعودية واليابان والإمارات وكوريا الجنوبية، إلى جانب خمسة منتخبات تأهلت كأفضل الحاصلين على المركز الثاني وهي الصين والعراق ولبنان وعمان وفيتنام.

وقال الشيخ سلمان: باسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أتقدم بالتهنئة إلى الفرق التي قدمت مستويات مميزة وانتظام في الأداء لتحجز مقاعدها في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وأقيمت 57 مباراة على الأيام الـ19 الماضية في مختلف أرجاء القارة، حيث أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي بتفاني أسرة كرة القدم الآسيوية، من أجل إقامة المباريات بأجواء صحية آمنة، رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على العالم.

وأوضح: هذه بالتأكيد ظروف استثنائية وحافلة بالتحديات، وقد قررنا إقامة المباريات المتبقية من التصفيات بنظام التجمع للمرة الأولى، وذلك ضمن التزامنا بالمحافظة على صحة وسلامة اللاعبين والفرق المسؤولين وبقية أطراف اللعبة. وأضاف: كان هذا قراراً صعباً ولكن ضرورياً في ظل هذه الظروف الصعبة، وأنا سعيد أنه من خلال روح الوحدة والتعاون والتنسيق، فقد نجحت اتحاداتنا الوطنية في تنظيم المباريات كما وعدنا.

وأردف بالقول: أتقدم بالشكر إلى الاتحادات الوطنية التي قامت باستضافة المباريات بنظام التجمع، وذلك على التزامها الرائع، وأشكر أيضاً الفرق المشاركة التي كانت مصممة على استكمال المباريات بنجاح وسلامة. وتابع: أنا واثق أن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر سوف تشهد لحظات رائعة ومميزة، وأتمنى كل التوفيق للمنتخبات الـ12 التي تأهلت لهذه المرحلة.

وتقام قرعة التصفيات الآسيوية لكأس العالم يوم 1يوليو 2021، حيث سيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، تضم كل منها 6 منتخبات، وسيكون تصنيف المنتخبات للقرعة بحسب التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في إصدار خاص يوم 18يونيو.