منتخبنا يترقب قرعة المرحلة الأخيرة لتصفيات المونديال

دبي (الاتحاد)

يترقب منتخبنا الوطني قرعة المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والتي ستجرى بالعاصمة الماليزية كوالالامبور، في الأول من يوليو المقبل الساعة الحادية عشرة ظهراً عبر تقنية الاتصال المرئي. وكان اتحاد الكرة قد تسلم رسالة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تحدد موعد ومكان القرعة، مع شرح الآلية المتبعة في إجرائها، وتوزيع المنتخبات على مجوعتين تضم كل منهما ستة منتخبات، يتم ترتيبها على مستويات من الأول وحتى السادس حسب التصنيف الجديد للمنتخبات، والذي سيصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم الجمعة.

إلى ذلك، أعرب مدرب منتخبنا الوطني فان مارفيك، عن سعادته بتأهل المنتخب إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022، والوصول نهائي كأس آسيا 2023، وذلك بالفوز على فيتنام بثلاثة أهداف لهدفين.وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، ويوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال المدرب: «منذ البداية قلت إن المهمة لن تكون مهمة سهلة، كان علينا الفوز بأربع مباريات لنضمن التأهل، أنا فخور جداً بفريقي وسعيد لأننا نجحنا في تحقيق الهدف الذي عملنا لأجله، وأعتقد أن هذا الفريق لديه مستقبل جيد».

وأضاف: «اللاعبون كانوا في الموعد تماماً، لم يخذلوني مطلقاً، في كل مباراة قدموا مستوى باهراً، كنا الأفضل في كل مواجهة، وكان أداؤهم يتحسن باستمرار، لعبوا بشكل جيد جداً وبالطريقة التي أفضلها تماماً، لقد جعلوا كل شخص في الإمارات يشعر بالفخر».

وأضاف: «لقد عملنا بجد في الأشهر الماضية، نجحنا بفضل تعاون الجميع في ابتكار أسلوب لعبنا الخاص، هذا المنتخب لديه مستقبل جيد، وسنعمل من أجل مزيد من التطوير والتحسين في المستوى.

علي سالمين: هدفنا إسعاد الجماهير

أوضح علي سالمين، الحاصل على لقب رجل المباراة، أنهم وعدوا جماهير الإمارات بالتأهل إلى المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم 2022، وعملوا جاهدين لتحقيق هدفهم من أجل إسعاد الجماهير. وقال علي سالمين: «نعلم أن المهمة لم تكن سهلة، لكننا بذلنا كل جهدنا للفوز في كل مباراة في التصفيات الحالية، قدمنا كل ما لدينا وأخيراً حققنا المطلوب، وجعلنا الجميع في الإمارات سعداء وفخورين».

واختتم سالمين حديثه، قائلاً:«هذا الإنجاز هو هدية صغيرة لمشجعي الأبيض، الذين كانوا دائماً وراء المنتخب، ودعمونا وشجعونا على تقديم الأفضل، نعدهم بالقتال في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022، وبذل قصارى جهدنا».

خصيف: روح الفريق الواحد كلمة السر

أرجع علي خصيف حارس مرمى منتخبنا الوطني، السر في تألق المنتخب وتفوقه على منافسيه خلال المباريات الأربع السابقة، إلى روح الفريق الواحد، والتعاون والتكاتف الكبير بين اللاعبين، والجهاز الفني والأجهزة الإدارية، مبيناً أن التأهل نتاج لعمل جماعي مميز، شارك فيه الجميع، حيث ساهم كل بدوره في أن يتحقق الهدف.

وقال:«اتحاد الكرة وكل المسؤولين في الاتحاد بذلوا جهوداً كبيرة في توفير إعداد نموذجي، وحرصوا على تهيئة كل الظروف للاعبين والجهاز الفني ليقدموا أفضل ما لديهم ويقودوا المنتخب للتأهل، الجمهور كان في الموعد، حيث شجع وآزر اللاعبين، كما يمتد شكرنا للإعلام الذي كان دائماً داعماً ومسانداً لنا في هذا المشوار الصعب».

وأثنى حارس الأبيض على زملائه اللاعبين، مبيناً أنهم أنجزوا المهمة بنجاح، وكانوا أبطالاً في المواجهات الأربع رغم ضغط المباريات، وتمكنوا من بلوغ المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال، مشيراً إلى أن الجميع كانوا يدركون صعوبة المهمة وفي ذات الوقت أهمية تحقيق الهدف، لذلك قاتلوا بقوة وقدموا كل ما يملكون من أجل إسعاد الجماهير.

مبخوت: شكراً جمهور الإمارات

وجه علي مبخوت هداف منتخبنا الوطني، شكره للجماهير الإماراتية، على وقفتها القوية خلف المنتخب، والدعم والمساندة المستمرة للأبيض ولاعبيه في مشوار التصفيات، مشيراً إلى أن ما وجده المنتخب من تشجيع ومؤازرة كان له أبلغ الأثر في تحقيق الانتصارات، ووصول المنتخب إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال.

واعتبر مبخوت أن المنتخب حقق الأهم وهو التأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، مشيراً إلى أن المهمة لم تكن سهلة، لأن الأبيض كان مطالباً بالفوز في كل المباريات ليضمن صدارة المجموعة، مضيفاً أن التحدي الكبير الذي واجهه اللاعبون حفزهم لتقديم كل ما يملكون، وكان دافعاً لهم لبذل كل الجهد الممكن، معرباً عن سعادته بتتويج جهود الجميع بالتأهل.

وقال:«سعادتنا كبيرة بالتأهل بعد مشوار طويل وشاق بذل الجميع خلاله جهوداً كبيرةً، ما تحقق نتيجة طبيعية لعمل مميز من جميع الأطراف، اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي والذي وفر إعداداً مثالياً للأبيض، والجهاز الفني بقيادة الهولندي مارفيك الذي أعاد المنتخب إلى الطريق الصحيح، إضافة إلى بقية أفراد المنظومة في المنتخب الوطني، جميعهم ساهموا كل من موقعه في دعم مسيرة الأبيض».