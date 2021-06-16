تفاصيل قرعة المرحلة الثالثة من تصفيات مونديال 2022

معتز الشامي (دبي)

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إجراء قرعة تصفيات المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، يوم 1 يوليو المقبل، وذلك عقب إصدار الاتحاد الدولي "فيفا" تصنيف المنتخبات الأخير يوم 18 يونيو الجاري، لتحديد ترتيب مستويات المنتخبات الـ12 المتأهلة للمرحلة الثالثة، وهي اليابان، أستراليا، إيران، كوريا الجنوبية، الإمارات، السعودية، العراق، سوريا، فيتنام، الصين، عمان، لبنان.

ويتوقع أن يتقدم منتخبنا في تصنيف الفيفا على قارة آسيا للمركز السابع، خلال التصنيف المرتقب، بعدما حقق الأبيض الفوز في جميع مباريات التصفيات مؤخراً، وهو ما يرشحه لزيادة نقاطه إلى 1361.00 نقطة، بزيادة 30.84 نقطة عن تصنيف 27 مايو الماضي، كما هو متوقع.

ولعب منتخبنا الوطني 4 مباريات منذ 27 مايو الماضي فاز فيها جميعاً، بينما لعب المنتخب العراقي الذي يحتل الترتيب السادس على مستوى آسيا حالياً، ويدخل ضمن المستوى الثالث في توزيع منتخبات القرعة المرتقبة، 4 مباريات، فاز في 3 وخسر مباراة أمام إيران في التصفيات.

وبالتالي يتوقع أن تصل نقاطه في تصنيف 18 يونيو إلى 1345.58 نقطة، بأقل من منتخبنا بحوالي 7 نقاط ونصف النقطة.

ووفق توقعات نتيجة التصنيف الذي سيصدر من الاتحاد الدولي، سيتقدم منتخبنا الوطني للمركز السابع آسيوياً، وبالتالي يقبع في المستوى الثالث مع الأخضر السعودي.

أما ألية القرعة، فسيتم تقسيم المنتخبات الـ12 المتأهلة على مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، يتأهل منها الأول والثاني مباشرة للمونديال، بينما يلعب أصحاب المركز مباراة واحدة، على أن تقام في يونيو من العام المقبل، حيث يدرس الاتحاد الآسيوي في إقامة مباراة الملحق الآسيوي في أرض محايدة، والمرشح لها الدوحة، كونها مستضيف المونديال الذي ينطلق فبراير 2022.

ويتأهل الفائز لمواجهة منتخب من كونكاكاف بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الفائز بمجموعة المباراتين لكأس العالم في قطر، أما آلية تقسيم المنتخبات المتأهلة الـ12 للمرحلة الثالثة، فسيتم تقسيمها إلى 6 مستويات، يضم كل مستوى منتخبان يحددها تصنيف فيفا الاستثنائي والذي سيصدر في 18 يونيو الجاري.

بحيث يحل في المستوى الأول كل من إيران واليابان، والمستوى الثاني، كوريا الجنوبية وأستراليا، والمستوى الثالث السعودية والإمارات، والمستوى الرابع العراق والصين، والمستوى الخامس سوريا وعمان، والمستوى السادس فيتنام ولبنان.

وقرر الاتحاد الأسيوي سحب قرعة لكل مستوى، ليتم تسكين المنتخب في المجموعة سواء الأولى والثانية، على أن تبدأ القرعة من المستوى السادس والأخير، صعوداً للمستوى الأول، لتحديد هوية منتخب كل مجموعة من المجموعتين.