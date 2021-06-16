رسالة شكر صينية: الشارقة أنقذت المجموعة الأولى بنجاح مبهر



علي معالي (الشارقة)

وجهت بعثة وجماهير الصين الشكر والتحية إلى نادي الشارقة على دوره الكبير في إنقاذ وإنجاح مباريات المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات سوريا والصين والفلبين والمالديف وجوام، ورسم الصينيون لوحة جميلة تعبر عن تقديرهم لأداء المنتخب أمام سوريا والفوز 3/ 1، بحمل لافتة مكتوب عليها رسالة الشكر باللغات العربية والصينية والإنجليزية، كما تم وضع لافتات في جوانب مختلفة في ملعب الشارقة، كلها تحمل رسائل الشكر للشارقة.

وأشاد جيري هوانج نائب مدير إدارة المنتخبات الوطنية بالاتحاد الصيني بالدور الكبير الذي بذله مجلس الشارقة الرياضي ممثلاً في عيسى هلال رئيس المجلس، ومعه عبدالله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، لتخرج المباريات بهذه الطريقة التنظيمية المثالية.

وقال جيري هوانج في تصريحات لـ«الاتحاد»: عندما تقدمنا للاتحاد الآسيوي بأن تكون الإمارات هي مستضيفة المجموعة الثانية كانت ثقتنا كبيرة في النجاح لما عهدناه منها في مثل الأحداث الرياضية الكبرى، وكنت مسؤولا منذ فترة بسيطة أيضاً على نفس الملعب بالشارقة عن تنظيم مباريات مجموعة نادي الشارقة في دوري أبطال آسيا، والتي شهدت نجاحاً تنظيمياً كبيراً أيضاً أثمر عن تأهل فريق الشارقة لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا».

وأضاف: «سرعة الاستجابة والتنظيم بالشارقة كان قياسياً، نظراً لضيق الوقت بعد قرار انتقال المباريات من الصين إلى دولة الإمارات، ثم الترحيب الكبير الذي وجدناه في إمارة ونادي الشارقة، وهو ما يدعو إلى الاطمئنان والثقة بالقدرة على التنظيم في أي وقت في مثل هذه الظروف الطارئة».

وقال جيري هوانج:«كانت مهمتنا في الاتحاد الصيني أن ننجح في تنظيم مباريات المجموعة في المقام الأول، وهو ما حدث بالفعل من خلال الإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها لكي تخرج المباريات وتعود الفرق إلى أوطانها بصحة وسلامة وهو ما حدث، ثم كان تفكيرنا الثاني في كيفية تأهل المنتخب الصيني إلى المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، وهو ما حدث أيضاً رفقة منتخب سوريا عن فرق المجموعة للجولة المقبلة من تصفيات المونديال». وأشاد جيري هوانج بأداء منتخب بلاده، قائلاً:«نجح لي تاي المدرب الذي قاد المهمة في هذه الفترة في أن ينجح بامتياز في تخطي كل الصعاب والحصول على النقاط الكاملة من مباريات الذهاب، وهو ما جعلنا نتأهل عن جدارة للدور الثاني، برزت قوة التنين في المباراة الأخيرة أمام سوريا، وتحقيق انتصار 3 - 1 جاء مهماً من الناحيتين النفسية والفنية للاعبين في هذا التوقيت، ولدينا ثقة كبيرة في قدرة وكفاءة اللاعبين خلال الفترة المقبلة من التصفيات المونديالية».

وتصدرت سوريا منتخبات المجموعة برصيد 21 نقطة من 8 مباريات، مقابل 19 نقطة للصين و11 للفلبين و7 للمالديف، وصفر من النقاط لجوام، وكانت المباريات السابقة ذهاباً وإياباً لمنتخب سوريا قد شهدت تحقيق نسور قاسيون 7 انتصارات على الفلبين 5-2 والمالديف 2-1 وجوام 4-0 والصين 2-1 والفلبين 1-0 والمالديف 4-0 وجوام 3-0. في المقابل، فاز منتخب الصين على المالديف 5-0 وعلى جوام 7-0 قبل أن يتعادل مع الفلبين 0-0 ويخسر أمام سوريا 1-2، ثم فاز على جوام 7-0 وعلى الفلبين 2-0 وعلى المالديف 5-0 والفوز على سوريا 3-1.