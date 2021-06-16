«محاربي الإمارات» تجمع النخبة في جو جيتسو أرينا



أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات تنظيم نسختين من البطولة يومي الجمعة والسبت المقبلين في صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي، لتقام «النسخة العربية» قبل يوم واحد من منافسات النسخة العشرين من البطولة المقررة السبت المقبل بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي العالم.

تشهد منافسات النسخة العربية مواجهة قوية بين اللبناني الصاعد محمد عسيلي الذي قدم عروضا قتالية مميزة خلال مشاركاته السابقة بالبطولة في مواجهة سمير زيدي من جزر القمر.

وتنطلق أحداث النسخة الـ 20 من البطولة السبت وتتضمن 13 نزالا بمشاركة 26 من أكثر المقاتلين مهارة وتميزا في مقدمتهم راي بورغ المنافس السابق على لقب «يو اف سي» في وزن الديك ضد الكندي المميز جيسي على أن ينتقل الفائز للتنافس على لقب بطل محاربي الإمارات في الوزن نفسه ضد البطل الحالي فنيسيوس دي أوليفييرا.

وقال فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة لبطولات محاربي الإمارات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بهذه المناسبة إن إقامة نسختين من بطولة محاربي الإمارات يعكس قدرة الدولة على تنظيم واستضافة أرقى البطولات العالمية وفقا لأعلى المعايير والإجراءات الاحترازية.

أوضح أن فعاليات السلسلة العربية من البطولة بدأت في يناير الماضي حرصا من إدارة البطولة على اكتشاف وتنمية وإبراز المقاتلين الموهوبين من مختلف البلدان العربية.. مشيرا إلى تنظيمها بالتزامن مع النسخة الاعتيادية من البطولة يعكس التطور الكبيرة الذي شهدته بطولة محاربي الإمارات منذ انطلاقها.