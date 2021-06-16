الإيقاف ثمن إساءة أرناوتوفيتش

برلين (د ب أ)

تلقى ماركو أرناوتوفيتش مهاجم المنتخب النمساوي لكرة القدم، عقوبة الإيقاف مباراة واحدة بسبب طريقة احتفاله بالتسجيل، خلال المباراة التي انتهت بالفوز على منتخب مقدونيا الشمالية 3 / 1 ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وسيغيب أرناوتوفيتش بذلك عن منتخب بلاده في المباراة المقررة أمام نظيره الهولندي غداً الخميس في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اليوم الأربعاء، أن أرناوتوفيتش أساء إلى لاعب منافس خلال الاحتفال بتسجيل الهدف الأخير للمنتخب النمساوي في المباراة.

وقال أرناوتوفيتش: اعترفت علناً بسوء تصرفي خلال الاحتفال بالهدف، واعتذرت عن ذلك.

وذكرت تقارير أن أرناوتوفيتش، المولود لأب صربي، استخدم كلمات تشير إلى حرب كوسوفو واستهدف بها إزجيان أليوسكي ذو الأصول الألبانية، وانطلق ديفيد ألابا قائد المنتخب النمساوي حينها للسيطرة على انفعال زميله.

وذكر أرناوتوفيتش في بيان نشره الاتحاد النمساوي اليوم: كانت هناك تعليقات مؤسفة من الجانبين، لكن الاستفزازات لا تبرر السلوك، عقب المباراة مباشرة، كان هناك محادثات واعتذار متبادل.

وأضاف: نشأت مع أشخاص من البلدان والثقافات الأكثر تنوعاً وأدافع عن التنوع بوضوح، جنباً إلى جنب مع الاتحاد النمساوي، أدعم التسامح والدمج.

وذكر اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أمس الأول الاثنين أنه أرسل خطاباً رسمياً إلى اليويفا لطلب توقيع أشد عقوبة" ضد أرناوتوفيتش.

وقال أرناوتوفيتش إنه سيتبرع بمبلغ 25 ألف يورو، لمشروع الدمج الخاص به كي يكون لسلوكي السيئ نتائج جيدة أيضاً لمزيد من التضامن.