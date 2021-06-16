منتخب إيطاليا الأكثر أناقة في يورو 2020

دبي (الاتحاد)

خطف المنتخب الإيطالي الأنظار في بطولة أمم أوروبا 2020، بلباسه الأنيق، المصمم من قبل أكبر شركات الموضة في العالم "جيورجيو أرماني"، حيث اعتبرته الجماهير المنتخب الأكثر أناقة في البطولة، خاصة وأن منتخب "الآزوري" ارتبط اسمه بأحدث صيحات الموضة في كل حدث كروية كبير.

ووقع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قبل عامين، مع أكبر شركات الموضة في العالم "جيورجيو أرماني " لصناعة الملابس اتفاقية تقوم بموجبها الشركة بصناعة البدل الرسمية للمنتخب في يورو 2020، حيث استوحت الشركة المصممة بدلة منتخب إيطاليا، من الأناقة التي تميز الطليان من جانب وكرامتهم التي قادتهم للتغلب على العديد من الظروف الصعبة وأبرزها مواجهة جائحة كورونا.

وخطف روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا الأضواء في افتتاح البطولة، بالبدلة التي ارتداها خلال اللقاء، حيث كان يرتدي بدلة مشابهة لبدلة "الآزوري" الرسمية في كأس العالم 1982، وهي نوع بدلة إنزو بيرزوت مدرب إيطاليا في مونديال 1982 والذي فاز به "الآزوري" وتحديداً من مصمم من "أرماني"، ولونها هو السماوي الفاتح.

ويذكر أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرر قبل بطولة يورو 2020 تكريم جيل 82 المتوج بثالث كأس عالم في تاريخ "الآزوري"، عبر ارتداء نفس البدلة التي كان يرتديها المدرب الراحل.