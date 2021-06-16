فان جال يعود إلى التدريب لمباراة واحدة

أمستردام (د ب أ)

أعلن اليوم الأربعاء أن لويس فان جال المدرب السابق لأياكس الهولندي وبايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، سيعود من الاعتزال لمباراة واحدة في الموسم المقبل.

وأعلن نادي الدرجة الثانية الهولندي تلستار، أن فان جال سيتولى تدريب فريقه لمباراة واحدة، ضمن حملة خيرية.

وسيتنحى أندرياس يونكر عن تدريب الفريق الهولندي خلال المباراة التي لم يتحدد موعدها حتى الآن، بينما سيجرى اختيار المدرب المساعد لفان جال خلال تلك المباراة عبر اليانصيب.

وكان آخر منصب تدريبي لفان جال "69 عاماً" مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأقيل في عام 2016 . ودرب فان جال المنتخب الهولندي مرتين، وقاد الفريق لإحراز المركز الثالث في كأس العالم 2014، كما درب برشلونة الإسباني مرتين.

وكان أبرز نجاح لفان جال خلال مشواره التدريبي قد تحقق مع أياكس، حيث قاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1995، كما قاد بايرن ميونيخ للوصول إلى النهائي عام 2010.

وتجدر الإشارة إلى أن لويس فان جال لعب ضمن صفوف فريق تلستار في عامي 1977 و1978.