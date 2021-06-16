ويمبلدون تمنح فينوس وموراي بطاقة العودة إلى الحياة

لندن (رويترز)

حصل البطلان السابقان فينوس وليامز وآندي موراي اليوم الأربعاء، على بطاقتي اشتراك مباشر في بطولة ويمبلدون للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي، والتي تنطلق على الملاعب العشبية الخضراء في وقت لاحق من الشهر الجاري في العاصمة البريطانية.

وحصلت الأميركية المخضرمة فينوس التي ستكمل عامها 41 غداً الخميس على 5 من ألقابها السبعة الكبرى في ويمبلدون، لكنها تراجعت إلى المركز 103 في قائمة التصنيف الدولية لمحترفات اللعبة حالياً.

ولم تتجاوز فينوس الدور الأول في جميع البطولات التي شاركت فيها منذ تأهلها للدور الثاني في أستراليا المفتوحة في فبراير الماضي.

أما البريطاني موراي «34 عاماً» فسبق له أن توج بلقب ويمبلدون في عامي 2013 و2016، لكنه الآن في المركز 124 عالمياً بعد تعرضه لعدة إصابات خلال الأعوام القليلة الماضية، كما خضع لعملية جراحية في الفخذ في يناير كانون الثاني 2019.

وبصورة مفعمة بالمشاعر عاد موراي إلى الملاعب العشبية بعد غياب استمر ثلاثة أعوام، عندما فاز الاثنين الماضي 6-3 و6-2 على الفرنسي بنوا بير في بطولة كوينز.