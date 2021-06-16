نادي النصر يضم «البادل تنس» إلى أنشطته الرياضية

دبي (وام)

قررت إدارة الألعاب الرياضية في نادي النصر إدراج لعبة البادل تنس ضمن أنشطته الرياضية، ليصبح من أكثر الأندية على مستوى الدولة احتضاناً للألعاب الرياضية، خصوصاً المتعلقة بالعنصر النسائي، بهدف توفير البيئة المثالية لاكتشاف وتنمية وصقل وتطوير مستوياتهن بما يخدم المنتخبات الوطنية.

جاء ذلك مساء أمس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالقاعة الكبرى بصالة الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم بنادي النصر، والتي شهدت توقيع اتفاقية بين نادي النصر ممثلاً في أحمد الجناحي المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الجماعية، مع علي العارف مالك والعضو المنتدب لنادي وورد بادل أكاديمي، بحضور نسرين علي بن درويش رئيس قسم الألعاب النسائية بنادي النصر وعدد من اللاعبات وبعض المهتمين بتلك الرياضة.

وتضمنت الاتفاقية أن تقوم إدارة نادي البادل تنس بتوفير كل متطلبات التدريب والإعداد لمنتسبات نادي النصر وممارسات اللعبة والراغبات في الممارسة لهذه الرياضة الجديدة بفتح أبواب نادي البادل تنس وملاعبة وإتاحة الأدوات الخاصة باللعبة، مع مدربين أصحاب خبرات من الجنسين، والتعاون الكامل مع نادي النصر لتكوين فريق للعبة بالنادي على مستوى عالٍ يؤهله للمشاركة الفاعلة والمميزة خلال البطولات المقبلة محلياً وخارجياً.

وأكد أحمد الجناحي على دعم إدارة النادي لجميع فرق النادي من الجنسين، مشيراً إلى أن الإدارة تولي اهتماماً كبيراً بالفرق النسائية، وهو ما نتج عنه اعتماد الريشة الطائرة قبل عدة أيام، ومنه إلى فريق البادل تنس الجديد. وعبر علي العارف عن شكره لنادي النصر لإعلانه ضم لعبة البادل تنس لأروقة النادي، وتشكيل فريق من الفتيات لهذه الرياضة وهو الأول من نوعه في دولة الإمارات، بما يعكس حرص إدارة النادي على الاهتمام بكافة الرياضات، مشيراً إلى استعداد أكاديميته لتوفير كل متطلبات النجاح للفتيات في نادي النصر، حيث يضم الجهاز الفني من المدربين 13 شخصاً، منهم 5 مدربات للعنصر النسائي. وكشف العارف أن نادي النصر سينظم الشهر المقبل أول بطولة في هذه الرياضة والتي ستشهد مشاركة كبيرة من اللاعبات على مستوى الدولة، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام القليلة المقبلة.