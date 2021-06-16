120 فعالية في مبادرة «صيفنا رياضي»

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي إطلاق مبادرة «صيفنا رياضي»، التي تتضمن تنظيم 120 فعالية خلال الفترة من 18 يونيو الجاري إلى 31 أغسطس المقبل، وتقام على أكثر من 90 موقعاً مختلفاً في دبي وضمن 27 لعبة رياضية، وتهدف إلى تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف.

وتم الكشف عن أبرز الفعاليات التي تتضمنها المبادرة، والتي تنظم لأول مرة في المنطقة وتقام في سكي دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وهي بطولة الكرة الطائرة على الثلج، واليوغا على الثلج، وفعالية الدراجات الهوائية على الثلج، وريد بول «جمب أند فريز»، بالإضافة إلى الفعاليات التي تنظم سنوياً، وتحظى بإقبال كبير من المقيمين والزوار على حد سواء مثل سباق الجري الثلجي، وتحدي الثلج وبطولات التزلج على الجليد المحلية، وبطولات أصحاب الهمم الدولية للتزلج على الجليد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وماهر جلفار النائب الأول لرئيس إدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، ومحمد العتري نائب الرئيس للعمليات ومشاريع الثلج العالمية في شركة ماجد الفطيم للترفيه والتسلية والسينما، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، ومديري الإدارات. وأكد سعيد حارب، أن النشاط الرياضي في دبي والدولة لا يتوقف طوال العالم، سواء في الصيف أو غيرها من الأوقات، وقال: نريد أن نحول هذه الفترة إلى موسم مليء بالنشاط والحيوية والفعاليات المتعددة التي تقام داخل القاعات المكيفة مثل عالم دبي للرياضة وفي القاعات الثلجية بسكي دبي مثل سباق الجري الثلجي وتحدي الجليد وبطولات التزلج وغيرها العديد من الفعاليات التي شكلت موسماً خاصاً من السياحة الرياضية، وساهمت في جذب العديد من الزائرين من مختلف دول العالم، لتكون دبي قبلة للسائحين من مختلف دول العالم في فصل الصيف الذي تصل فيه درجة الحرارة إلى أقصاها.