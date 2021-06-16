«الأولمبية» تبحث مع سفارتنا باليابان تحضيرات «أولمبياد طوكيو»

دبي (الاتحاد)

ناقشت اللجنة الأولمبية الوطنية مع سفارة الدولة لدى اليابان تحضيرات مشاركة وفدنا الرياضي في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو خلال الفترة من (23 يوليو - 8 أغسطس)،

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بتقنية الاتصال المرئي صباح أمس، بحضور شهاب أحمد الفهيم سفير الإمارات لدى اليابان، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية، وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة.

واستعرض الاجتماع استعدادات اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو وأبرز المستجدات والإجراءات الخاصة بوفد الإمارات المشارك، من أجل الاطمئنان على إقامة الوفد والتنقلات من وإلى أماكن المنافسات والتأكيد على الالتزام التام بتعليمات اللجان المختلفة المسؤولة عن تنظيم الحدث.

وأكد شهاب أحمد الفهيم استعداد سفارة الدولة الكامل لتوفير كافة متطلبات الوفد المشارك وتسخير كل السبل أمامهم للتركيز في المهمة السامية، عندما يحملون راية الوطن في أكبر محفل رياضي يشارك فيه 11000 رياضي من مختلف دول العالم. وأضاف: سفارة الدولة ستقوم بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية طوال الفترة المقبلة وحتى عودة الوفد إلى الإمارات حيث سيتم تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين، ضماناً للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية المنشودة والانتهاء من كافة الترتيبات التي تعيَن أبنائنا الرياضيين وبعثتنا بالكامل على أداء مهمتهم على أفضل نحو ممكن.

من جانبها، أشادت المهندسة عزة بنت سليمان بدور سفارة الدولة لدى اليابان وما تقوم به من جهود ملموسة وواضحة، من خلال اتخاذ خطوات استباقية لترتيب كافة الجوانب قبل وصول الوفد إلى طوكيو، مشيرة إلى أن اللجنة الأولمبية الوطنية ستقوم بإعداد تقارير شاملة لكافة المعلومات والبيانات المطلوبة من قبل السفارة والخاصة بفترة إقامة رياضيي الإمارات أثناء الدورة الأولمبية.

