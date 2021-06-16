«دليل الحوكمة» يعدل النظام الأساسي لليد

دبي (الاتحاد)

قرر اتحاد اليد تشكيل لجنة خاصة لاعتماد الصيغة النهائية للنظام الأساسي، بما يتماشى مع دليل حوكمة الاتحادات الرياضية الذي صدر مؤخراً.

ويترأس اللجنة نبيل عاشور رئيس الاتحاد، وعضوية ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، وعدنان فرج، وفيصل الطواش.

وأكد ناصر الحمادي أن الاتحاد خاطب الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية للتأكيد على تحرك الاتحاد في وضع الصيغة النهائية للنظام الأساسي، بعدما خرج دليل الحوكمة للنور من جانب الهيئة، ومن المتوقع أن يستغرق عمل اللجنة شهرين حتى يتم الاعتماد، وبعدها يتم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للاتحاد، حيث ستتم دعوة الأندية الأعضاء للتصديق على النظام الأساسي بصيغته النهائية.